Ünal Üstel, Türk Dünyası Meteoroloji Forumu'na katılarak KKTC'yi temsil etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın himayelerinde bu sabah düzenlenen Türk Dünyası Meteoroloji Forumu’na video konferans üzerinden katılarak KKTC'yi temsil ettiğini söyledi.

Sosyal medyadan konferansa ilişkin paylaşım yapan Üstel, meteoroloji servislerinin afet direncine etkisi ile ilgili başta Fuat Oktay olmak üzere TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ve toplantıda yer alan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan temsilcileri ile görüşlerini paylaştığını, KKTC’nin bölgesel örgütlerde yer almasının önemini işaret ettiğini bildirdi.

Üstel, Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 84. kuruluş yıl dönümünü de kutladı.