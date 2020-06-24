Ünal: “Kamu ve şirketlerin 6 aylık kriz rezervi bulunmalı”

KKTC Bankalar Birliği Başkanı, İktisat Bankası Genel Müdürü Olgun Ünal, hem kamuda hem de özel sektörde Mart ayının sonunda, yani 15 gün içinde batma noktasına gelindiğini, bunun aslında oldukça tuhaf bir durum olduğunu ve gelecek için çok kötü bir sinyal olabileceğini anlattı.

Ünal, “Kendi kendine yeterlik çok önemli bir noktaya geldi. Bundan sonraki dönemde mutlaka kamu maliyesinin kenarda en az 6 aylık olağanüstü durumlarda kullanabileceği rezerv bulundurması lazım, 15 günde tekrardan ah vah yapmamamız lazım; Şirketlerimizin de aile olarak da tasarruf bilincine ulaşmamız lazım” dedi.

“HALK NEDENSE BİZİM ÜLKEMİZDE DOĞRUDAN BANKALARIN DESTEK VERMESİNİ İSTİYOR”

KTV ekranlarında konuşan Olgun Ünal şöyle konuştu; “100 milyon TL faiz farkı fonu oluşturuldu. Kamu işletmeleri ve gerçek kişilere… 20 bankamızın tamamı kaynak aktardı. Birinci pakette de vardı. Son pakette olan faiz destekli kredilerin kaynağı da bu fon... Bankalarımız, sigorta şirketleri ve GSM şirketleriyle beraber peşin bir şekilde vergilerimizi ödüyoruz. Süreç dinamik bir süreç; yani her gün değişen koşullar söz konusu...

Diğer ülkelerin uygulamalarına da hep baktık: Hem güneydeki uygulamalara batık hem Türkiye’ye, Avrupa’ya ve Amerikaya… O ülkelerde bizim halkın istediği desteği veren devlet... Bankacılık sistemi değil. Türkiye’de de öyle… Halk nedense bizim ülkemizde doğrudan bankaların vermesini istiyor desteği... Bu durumda bizim yaşamamız mümkün değil, biz de ticari işletmeyiz. Düşünün eczanelerdeki tüm ilaçların bedava verilmesi gibi…”

“KRİZ BİZE ‘KRAL ÇIPLAKTIR’I GÖSTERDİ, KİMSENİN REZERVİ YOK”

KKTC Bankalar Birliği Başkanı, İktisat Bankası Genel Müdürü Olgun Ünal sözlerine şöyle devam etti;

“Kriz bize şunu da gösterdi: Mart ayı sonu gelmeden bir çok işletme ve kişinin şikayet ettiğini duyduk hep beraber… Yani 15 gün içinde… Kriz bize ‘kral çıplaktır’ı gösterdi. Ülkemizde kamu maliyemizin durumu maalesef parlak değil. Cari gider ve gelir dengesi… Bir aylık, O aya mahsus… Yani ne yatırım yapabilen ne de gelecek için rezerv ayırabilen bir yapımız var. Ülkedeki şirketlerin de önemli bir kısmının kenarda rezervleri yok. Ak akçe kara gün içindir meselesini unutmuşuz gibi görünüyor. Bundan sonraki dönemde mutlaka kamu maliyesinin kenarda en az 6 aylık olağanüstü durumlarda kullanabileceği rezerv bulundurması lazım. 15 günde tekrardan ah vah yapmamamız lazım. Şirketlerimizin de bu imkanlarının olması lazım, Aile olarak da tasarruf bilincine ulaşmamız lazım” diye konuştu.

Kıbrıs Postası