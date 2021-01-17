Umut Öksüz'den aşı isyanı!

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar gün içerisinde eczacıların Covid-19 aşısıyla ilgili yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Öksüz'ün paylaşımı şöyle;

Bugün hem memleket hem de biz sağlık çalışanları için yine mücadele ve organizasyonsuzluk içinde bir gün geçti...

31 Aralıktan bugüne kadar tam 3 kez ( 3 kez de talep bakanlık tarafından geldi) aşılanacak olan eczacılarımız ve personelimizin isimlerini yazılı olarak yetkililere her defasında DETAYLI bir şekilde ilettik.

Cuma günü ise tarafımıza gelen resmî bir yazı ile eczacılarımız bugün saat 14.00-20.00 Acil Durum Hastanesi , Girne AKÇİÇEK Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde aşılanacağı duyuruldu.

Bizlerde KTEB olarak tüm meslektaşlarımıza bu duyurularımızı gerçekleştirdik ve hiçbir talep tarafımıza henüz gelmemişken sektörümüzü kullanarak kimse kimsenin hakkını gasp etmeyip sayılı gelen aşılara açıklanan öncelikli gruplar ulaşabilsin diye ekte bulunan görseli hazırlattık, eczacılara imzalattık ve temel sağlık dairesine örneğini ileterek “ Eczacı Personel Belgesi Bu Şekildedir , Eczane Çalışanıyım diyen Tüm Herkesten Bu Belgeyi Talep Edin ki Aşıya Herkes Ulaşabilsin , Sektörümüzle Alakalı Herhangi Bir HAK YEME Olmasın” .

Peki bugün SADECE sağlık çalışanlarına yapılacağı duyurulan aşı programında bugün ne oldu?

1- Gün boyunca hastanelere koşturan ve sağlık çalışanı OLMAYAN eş, dost, akraba, farklı sektör grupları, çalışanlar vs.’lerden dolayı biz eczacılara ve personellerimize yapılacak olan aşılar saat 14.00 itibariyle önce Mağusa Devlet Hastanesi’nde ardından Cengiz Topel Hastanesi’nde BİTTİ.

2- Aşı işlemi 20.00’e kadar uygulanacak diye duyuru yapılmasına rağmen Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nin kapıları saat 18.20de kapatılarak bizlere yarın geleceksiniz dendi.

3- Mağusa Devlet Hastanesi’nden İlaç Eczacılık Dairesi’ne Biten aşılardan dolayı 320 adet aşının gün içerisinde götürülmesini sağlamamıza rağmen , hastanede SADECE 2 hemşiremizin aşı uygulamasında tüm gün boyunca insan üstü efor gösterdiği için eczacıların aşılama işlemi tamamlanamadı.

4- Aşılanmayı bekleyen sağlık çalışanları , önce yağmur altında bekledik , ardından da bir çoğumuz yaptıramadan oradan ayrıldı.

İnanın ki biz Eczacılar ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak tüm olumsuzluklara rağmen işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışırken böylesine SALGIN KRİZİNİN olduğu bir dönemde sektörlere de öncülük ediyoruz.

Fakat bir kez daha bugün şahit olduk ki , bizler vatandaşa aşılama programlı yapılsın, açıklanan gruplara aşılama ulaşabilsin diye kendi önlemimizi DEVLETİMİZ için alırken , günün sonunda aşıya ULAŞAMAYAN birçok eczacımız oldu...

Bir aşılama organizasyon dahi gerçekleşemiyor , hemde sağlık çalışanlarına. Umarım 2.dozumuz bu denli organizasyonsuzluk içerisinde geçmez.

Ve son olarak , bugün canla başla çalışan tüm sağlık personelimize bir kez daha sonsuz teşekkürler

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021, 21:10