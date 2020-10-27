Umut Derneği'nden yardım çağrısı

Yoksul aile ve çocuklara yardım derneği olan KKTC Umut Derneği, yardıma muhtaç bir vatandaşın evine ait içler açısı görüntüleri paylaştı...

Meme kanseri farkındalık ayında tedavisi devam eden yurttaşın evinde boya, mutfak, duşa kabin, tuvalet, lavabo gibi malzemelere ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, yardım çağrısı yapıldı.

Yardımda bulunmak isteyenlerin 05488442306 nolu numaradan irtibata geçmesi istendi...

İşte o paylaşım...

"KKTC Umut Derneği olarak meme kanseri farkındalık ayında tedavisi devam eden bir teyzemizin evini ziyaret ettik...

Evin tamirat ve tadilata ihtiyacı var. Sohbet sırasında teyzemiz şöyle bir söz soyledi;

‘Ben bu evde evlendim hayat öyle geçti gitti. Hayatım boyunca hiç mutfak bangom olmadı. Hep mutfak bangom olmasını hayal ettim’ dedi.

Çok düşündüm yolda dönerken geçen onca uzun yılın sonunda hep içinde uhde kalan bir mutfak dolabı.

Haydi teyzemizin evini hep birlikte güzelleştirelim. Destek olmak isteyenler mesaj ve 05488442306 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirler...

Sıva, boya, mutfak, duşa kabin, fayans, yer seramiği, lavabo, tuvalet vb. malzemelere ihtiyacımız vardır.”