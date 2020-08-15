"Umudumuz Gelecek Festivali" 27 Ağustos'ta

Umudumuz Gelecek Kültür Sanat Festivali, 27 Ağustos Perşembe akşamı Lefkoşa Taşkınköy Spor Kulübü tesislerinde gerçekleştirilecek.

Üretim Sokağı Kültür Merkezi’nin verdiği bilgiye göre, genç müzik grupları ve Arda Gündüz konseri, el-işi stantları, sergi ve çeşitli aktivitelerin yer alacağı etkinlik ücretsiz ve tüm halka açık olacak.

Etkinlikte sahne almak isteyen genç müzik gruplarına açık olacak konser ve kurulacak olan el işi stantları için 23 Ağustos'a kadar 0542 8636660 numaralı telefondan bilgi alınıp başvuru yapılabilecek.