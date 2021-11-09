Ulusal Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü Anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulusal önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü , aramızdan ayrılışının 83. Yıldönümünde, rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Osmanlı’nın işgalinin yıkıntıları arasından, ulusal kurtuluş destanımızı yazarak Türkiye Cumhuriyeti’ni yaratan ve Türk Milletine hediye eden Atatürk, yolumuza ışık olmaya devam ediyor.

‘’Yurtta barış,Dünya’da barış’’ ilkesini benimseyen Atatürk’ün verdiği mücadele günümüz Dünyası’ndaki mazlum milletlere de, rehber olmayı sürdürüyor. En büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti, tüm iç ve dış tehditlere rağmen, Atatürk’ün gösterdiği, muassır medeniyetler hedefine doğru, kararlılıkla ilerliyor.

Vatanın milletin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmak, Türklüğümüzle övünmek ve çalışarak geleceğe güvenle bakmak, her Türk’ün asi görevidir.

Bu gün vesilesiyle, Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83. Yıldönümünde rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz.