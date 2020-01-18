Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette Polis genel Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerin müdürleri de hazır bulundu. Uluçay ziyaretin başında anı defterini imzaladı.

Ziyarette konuşan Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ziyaretten dolayı Başkan Uluçay’a teşekkür ederken bazı eksiklikler olmasına rağmen görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Meclis’ten beklentilerinin gelen yasa önerilerinin bir an önce yürürlüğe girmesi ve bu vesileyle görevlerine daha iyi bir şekilde yapmak olduğunu ifade eden Manavoğlu, son geçen Polis Örgütü yasasına verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, ülkedeki asayiş başta olmak üzere Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin sağlanması ve ülkedeki insanların huzur içerisinde yaşayabilmesi için canla başla çalışan bir Polis Örgütü olduğunu belirtti.

Yöneticiler olarak Polis Örgütünün eksiklilerinin giderilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Uluçay, özellikle eleman sıkıntısını çözme adına son dönemde girişimler olduğunu anımsattı.

Uluçay, yasaların uygulanmasında ortaya çıkan eksiklerinin sonlanması adına ve güncellenmelerin yapılabilmesi için örgütün tespit ettiği konuların ileriye taşınabilmesi maksadıyla üzerlerine düşen görevi yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ülkede yapılan araştırmalarda Polis Örgütünün en güvenilir kurumların başında gelmesinin, örgütün canla başla çalışan bir kurum olduğunun göstergesi olduğuna işaret eden Uluçay, görev yapan tüm Polis Örgütü çalışanlarını kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.