Uluçay: “Meclis çalışmalarında öncelik kanun hükmünde kararnameler olacak”

Uluçay, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtladı...

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Bilim Kurulu’nun normalleşme sürecinde vereceği tavsiyelerin ve hükümetin bunu dikkate alarak izleyeceği sürecin Meclis çalışmalarının önümüzdeki dönemde nasıl olacağını da belirleyeceğini söyledi.

Meclisin gerçekleştirdiği son toplantıların Koronavirüs gündemiyle yapıldığını hatırlatan Uluçay, milletvekillerinin yarın yine Meclis çatısı altında biraraya geleceğini ve özellikle “Kovid-19’la mücadelenin ortaya çıkarttığı koşullar ve ekonomide gelinen son durumun” ele alınacağını vurguladı.

Uluçay, “Özellikle milletvekillerimiz, bakanlar, ekonomiyle alakalı önümüzdeki süreçte KKTC’de nelere odaklanılması gerektiği hususunda bir takım tespitler, öneriler ve fikirleri yarın Genel Kurul’da paylaşacaklardır ve kamuoyunun bilgisine getireceklerdir. Yarınki Genel Kurul toplantısında esas amacı budur” dedi.

Kovid-19 kapsamında Bakanlar Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı önlemlerin de Meclis’te titizlikle uygulandığını söyleyen Uluçay, “Yapmış olduğumuz toplantı organizasyonlarında, Genel Kurul çalışmasında ortamın hijyenik olması, sosyal mesafenin korunması, görev yapan personelin dönüşümlü olarak görev yapması gibi önlemler aldık” dedi.

“Biliyorsunuz Meclis personelinin tamamını çağırmıyoruz bu toplantılara” diyen Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, sadece Genel Kurul’da görev yapan personeli çağırdıklarını ve bu kapsamda dönüşümlü çalışan personele ve milletvekillerine bugün hızlı test yapıldığını kaydetti.

Uluçay, “Bu da aslında Meclis çalışmaları kapsamında alınması gereken tedbirlerin bir parçasıydı. Çünkü biz eğer Meclisi rutin olarak çalıştırmaya başlayacaksak, bu açılım tedbirleri çerçevesinde bu öngörülen hijyen tedbirlerinin yanı sıra hızlı test yapılması da gerekliydi” ifadesini kullandı.

Uluçay bu süreçte görev yapanlara taramanın yapılmasının yapılmaması halinde aşamalı olarak çalışmaya geçiş konusunda birtakım farklı zorluklarla karşılaşılabileceğine değindi.

KOMİTEDE ÖNCELİKLİ OLARAK KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER ELE ALINACAK

Yarın Genel Kurul’un toplanacağını hatırlatan Uluçay, aynı zamanda bütçe komitesinin de Bakanlar Kurulu’nun bugüne kadar tedbirler çerçevesinde almış olduğu Kanun Hükmünde Kararnameleri gündemine alacağını kaydetti. Kanun Hükmünde Kararnamelerin sayısının bayağı biriktiğini ifade eden Uluçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Alınan tedbirleri hemen uygulamaya koyabilmek için Bakanlar Kurulu, yasaların kendilerine vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde Kanun Hükmünde Kararnamelerle işleri yürüttü. Elbette bunların içinde bazı hususlarda birtakım yasalara aykırılıklar sözkonusudur. Aynı zamanda belki ekonomik olarak alınmaması gereken, o gün için düşünülmüş ama sonrasında uygulamada devamının getirilmeyeceği ve süreli bir uygulama olacağı yönünde hareket edilerek, süreli Kanun Hükmünde Kararnameler sözkonusu olmuştur. İşte biz süratle Meclisin yapacağı bu çalışma takviminde öncelikli olarak bütçe komitesinde bu Kanun Hükmünde Kararnameleri ele almayı düşünüyoruz. İlk etapta da, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yapılmış olan ve gerçekten, hukuken yasayla yapılması zorunlu olan çalışmayı bütçe komitesinde ele almak ve bunun süratle yasalaşması için çalışma yapmak durumundayız”.

“NORMALLEŞME SÜRECİNE İLİŞKİN ALINACAK KARAR MECLİS’İN ÇALIŞMASINI DA ŞEKİLLENDİRECEK”

30 Nisan’da Bakanlar Kurulu’nun toplanacağını ve Bilim Kurulu’nun da vereceği görüşler çerçevesinde ülkede açılımın nasıl olacağına dair bir dizi karar üretileceğini söyleyen Uluçay, bu kararların Meclis’in önümüzdeki dönemdeki çalışmasını da şekillendireceğini bildirdi.

30 Nisan’a kadar idari izin uygulamasının sürdüğü kamu kurumlarında bu iznin kalkıp kalkmayacağının kararının da verileceğini belirten Uluçay, “Kalkmaması ve idari iznin belli bir süre daha devam etmesi yönünde karar çıkması halinde ne yapacağımızı, geçtiğimiz hafta komite başkanlarıyla konuştuk. Orada da şu ön plana çıktı; süreç aynı şekilde devam edecekse, belli gündemlerle ilgili milletvekillerinin önçalışma ve hazırlık aşamasını online yapabilmesi için bir çalışma başlatılsın. Ancak içtüzüğümüze göre Meclis’te mutlaka komite toplantısının yapılması gerekiyor. Önçalışma ve hazırlık online yapılabilirse, Meclis’te yapılacak tek toplantıyla oylama yapılıp genel kurlun gündemine getirilebilinir. Geçen hafta bu konuda komite başkanları arasında uzlaşı sağlanmış durumda” şeklinde konuştu.

YARIN GÜNDEM EKONOMİ

Uluçay, kamuda aşamalı olarak açılma kararı alınması halindeyse, öncelikli olarak Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal çalışmaların gündeme alınacağını ve komitelerin çalışmalarını başlatacağını aktardı.

Uluçay, yarınki oturumda milletvekillerinin daha yoğun bir şekilde ekonomide gelinen son durumla ve bundan sonrasında ne olması gerektiğiyle alakalı fikir teatisinde bulunmalarının, ayrıca bütçe komitesinin iki tane Kanun Hükmünde Kararnameyi Genel Kurul’un gündemine taşımasının öngörüldüğünü belirtti. Uluçay, önümüzdeki hafta da Genel Kurul’un, gündemine taşınacak iki Kanun Hükmünde Kararnamenin yasalaşmasıyla ilgili sürecin ele alması, ve yine Koronavirüs gündemiyle alakalı, görüş alışverişinde bulunulmasının planlandığını açıkladı.

Teberrüken Uluçay, önümüzdeki süreçte Meclis komitelerinin Mavi Salon olarak adlandırılan daha büyük salonda Koronavirüs tedbirleri alınarak, sosyal mesafe korunarak daha az çalışanın toplantılara katılacağı bir modelle sürmesinin öngörüldüğünü de bildirdi.

YAZ DÖNEMİNDE MECLİS ÇALIŞACAK MI?

Teberrüken Uluçay, “yaz döneminde Meclis çalışacak mı" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Yaz döneminde, zaten biliyorsunuz komiteler çalışmaya devam ediyor. Bu yaz da çalışacaktır. Genel Kurul çalışmalarına ilişkin olarak da, özellikle Koronavirüsle mücadele kapsamında ele alınması konular ve Kanun Hükmünde Kararnameler’in süratle ele alınmasıyla ilgili yaz süresince Meclis çalışmalarında uygun bir takvim öngöreceğiz.”

“HEM SAĞLIKLI KALMALIYIZ HEM DE EKONOMİNİN ÇARKLARININ DÖNMESİNİ SAĞLAYACAK TEDBİRLERİ ALMALIYIZ”

“İçinde bulunduğumuz zor koşulları atlatmak için, özellikle Kıbrıs Türk halkına teşekkür etmek isterim. İnsanlarımız alınan önlemlere ciddi şekilde uymuşlar ve yerine getirmişlerdir” diyen Uluçay, Evde kal çağrısına uyarak diğer ülkelerle kıyaslandığınızda bu süreçte Koronavirüsle mücadelede belli bir noktaya gelindiğini vurguladı.

“Bir süre daha sadece ülkemizde değil dünyada da Koronavirüsle birlikte yaşama ve aynı zamanda birlikte mücadele etmenin yollarını bulmak zorunda kalacağız” diyen Uluçay, bu süreçte özveriyle çalışmaya devam edeb sağlık çalışanları, hemşireler, doktorlar, belediye çalışanları, muhtarlar, polis, asker, itfaiye çalışanları, öğretmenler ve tüm görevlilere teşekkür etti.

“Önce sağlık demeye devam edeceğiz, ancak ekonomik açıdan da işletmelerin hayata tekrra dönebilmeleri için ekonomideki çarkların dönmesini sağlayabilmek için de çaba harcayacağız” şeklinde konuşan Uluçay, “Yarınki Meclis toplantısında da ana konu budur. Dolayısıyla süreç içerisinde ülke ekonomisinde yeniden canlanmayı sağlamak için, içinde bulunduğumuz durumu fırsata çevirebilmek için neler yapılabileceğini paydaşlarla birlikte ele alacağız” dedi.

Uluçay, bir dizi tedbirlerle ülke ekonomisini, insanların geleceğini, hem sağlıklı hem de refah içinde olunmasını sağlamak için çaba harcanacağını vurguladı.