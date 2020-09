Uluçay: "Bölgemizdeki gerginliğin sıcak çatışmaya dönüşmemesi içerisinde bulunduğumuz sürecin en acil konusudur"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Uluçay, mesajında şunları kaydetti:

“1 Eylül Dünya Barış Günü başta Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü yönünde kararlılığını her fırsatta sergilemiş halkımıza ve tüm dünya halklarına kutlu olsun. Adamızın on yıllardır hasret kaldığı barışa en kısa sürede kavuşmasını dilerken, özellikle Doğu Akdeniz’de artarak devam eden gerginliğin bir an önce son bulmasını temenni ederim.

Bölgemizdeki gerginliğin sıcak çatışmaya dönüşmemesi içerisinde bulunduğumuz sürecin en acil konusudur. Başta Kıbrıs Rum tarafına ve ayni zamanda da Yunanistan’a sorumlulukla hareket etmeleri gerektiğini, bölgeye yabancı ülkelerin askeri unsurlarını davet etmelerinin sonucu hesaplanamayacak riskler barındırdığını hatırlatmak isterim. Avrupa Birliği ve üye ülkelerinin de bölgedeki gerginliğin azaltılmasını teminen hakkaniyetle ve tarafların birine tek taraflı olarak koşulsuz destek vermekten kaçınarak hareket etmelerinin en isabetli tutum olacağını vurgulamak isterim.

Bu bağlamda, yabancı ülkelerin askeri unsurlarının artan sıklıkla Rum kesiminde çeşitli vesilelerle varlık göstermesi, diplomasi dışı yöntemlerin benimsenmiş olabileceği endişelerine zemin sağlamaktadır. Adadaki iki halk arasında güven ve işbirliğine her zamankinden fazla ihtiyaç duyulan bir dönemde bu tür askeri manevralar yanlıştır ve Kıbrıs’ta çözüm çabalarına zarar vermektedir.

Kıbrıs Türk halkını hiçe sayan ve gıyabımızda tüm Kıbrıs adası adına yapılan her türlü girişimi bir kez daha kınarken, ülkemiz etrafında bulunan zenginliklerdeki hak ve menfaatlerimizin korunması yönünde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği ve kararlı duruşumuzun devam edeceğini belirtmek isterim.

Bu vesile ile Doğu Akdeniz’de tüm tarafların bir araya gelerek diyalog ve diplomasi yöntemiyle uzlaşı sağlanması yönünde adım atması, aynı zamanda Kıbrıs’ta her iki taraftın liderliklerinin de üzerlerine düşen sorumluluklarını yerine getirerek işbirliği için girişim yapmaları Doğu Akdeniz’in bir barış ve refah havzasına dönüşmesine yarar sağlayacağını vurgulamak isterim.

1 Eylül Dünya barış günü kutlu olsun.”