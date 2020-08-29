Uluçay: "30 Ağustos Zafer Bayramı’nın tüm halkımıza kutlu olmasını dilerim"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Uluçay mesajında; ‘ 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm Türk Ulusu’na ve bağımsızlık mücadelesi veren tüm halklara kutlu olsun.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Uluçay mesajında; ‘ 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm Türk Ulusu’na ve bağımsızlık mücadelesi veren tüm halklara kutlu olsun. 98 yıl önce, olabilecek tüm olumsuzluklara rağmen, Türk Ulusu’nu önce askeri, sonra da hayata geçirdiği devrimlerle siyasi, ekonomik ve sosyal zafere taşıyan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın tüm halkımıza kutlu olmasını dilerim. ‘ dedi.