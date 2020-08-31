Ülkeye kanunsuz giriş yapmaya çalışan 11 kişi tespit edildi

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 06:30 sıralarında, Karşıyaka’da Güzelyalı Mevkinde henüz tespit edilemeyen onaylanmamış liman olmayan bir yerden KKTC’ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu toplam 11 kişi tespit edilmiştir. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.