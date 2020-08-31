Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 06:30 sıralarında, Karşıyaka’da Güzelyalı Mevkinde henüz tespit edilemeyen onaylanmamış liman olmayan bir yerden KKTC’ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu toplam 11 kişi tespit edilmiştir. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
Ülkeye kanunsuz giriş yapmaya çalışan 11 kişi tespit edildi
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 06:30 sıralarında, Karşıyaka’da Güzelyalı Mevkinde henüz tespit edilemeyen onaylanmamış liman olmayan bir yerden KKTC’ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu toplam 11 kişi tespit edildi.
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