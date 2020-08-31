Ülkeye kanunsuz giriş yapmaya çalışan 11 kişi tespit edildi

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 06:30 sıralarında, Karşıyaka’da Güzelyalı Mevkinde henüz tespit edilemeyen onaylanmamış liman olmayan bir yerden KKTC’ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu toplam 11 kişi tespit edildi.

Ülkeye kanunsuz giriş yapmaya çalışan 11 kişi tespit edildi
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 06:30 sıralarında, Karşıyaka’da Güzelyalı Mevkinde henüz tespit edilemeyen onaylanmamış liman olmayan bir yerden KKTC’ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu toplam 11 kişi tespit edilmiştir. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2020, 11:07
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