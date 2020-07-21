Ülkeye girişlerde sayı artıyor

Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, 1 Temmuz tarihinde başlayan hava ve deniz seferlerinin sayıları, Sağlık Bakanlığı’nın verdiği direktifler doğrultusunda artmaya devam ediyor.

1 Temmuz tarihinde 2 seferle başlayan uçuş sayısı; 15 Temmuz itibariyle 6’ya, 18 Temmuz itibariyle ise 8’e yükseldi.

Öte yandan 1 Temmuz itibariyle 150 yolcu limitiyle çalışmaya başlayan Girne limanı ise 25 Temmuz tarihi itibariyle limitini 300 yolcuya çıkartacak, Mağusa limanı ise yine aynı tarihte, günde 200 yolcu ile çalışmaya başlayacak.

Bu sayede deniz yoluyla ülkeye günde 500 kişi giriş yapabilecek.

Hem hava hem de deniz sefer sayıları konusunda Kıbrıs Postası’na bilgiler veren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, ülkeye sefer düzenleyen iki havayolu şirketinin sefer sayısının, 18 Temmuz’dan itibaren toplamda 8’e yükseltildiğini kaydetti.

25 TEMMUZ’DAN İTİBAREN DENİZYOLU GÜNLÜK GELİŞ SAYISI 500 OLACAK

Denizyolu ile ilgili de bilgiler veren Atakan, “şuan sadece Girne Limanı çalışıyor ve günde 150 yolcu limiti var. 25 Temmuz tarihinden itibaren Girne Limanı’nın kapasitesi günde 300 yolcuya çıkartılacak. Yien aynı tarihte Mağusa Limanı günde 200 yolcu yolcu ile çalışmaya başlayacak. Yani 25 Temmuz itibariyle günlük denizyolu geliş sayımız 500 olacak” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020, 21:13