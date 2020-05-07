"Ülkeye giriş yapan asker sayısı 533"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, adadaki Türk Silahlı Kuvvetleri Kolordusunda görev yapan ve ülkeye giriş yapan asker sayısının 533 olduğunu açıkladı.

Genç TV'de Nazar Erişkin'in sunduğu Bugüne Dair programına katılarak açıklamalar yapan Bağzıbağlı, 447 askerin Girne, 86 askerin ise Gazimağusa'da bulunduğuna dikkat çekerken, askerlerin karantinaya alınma hususunu Sağlık Bakanlığının koordine ettiğini söyledi.

Son 48 saate ülkeye girenlerle ilgili de konuşan Bağzıbağlı, Gazimağusa Limanı'ndan toplam 20 asker ailesi ve 25 sivil vatandaşın da ülkeye döndüğünü kaydederek, dönen sivillerin, Sağlık Bakanlığı onayı ile ülkemize giriş yapma izni verilen ve daha önceden tedavi amacıya Türkiye'ye giden kişiler olduğunu belirtti. Bağzıbağlı, söz konusu kişilerin ve geçen gün adaya gelen 8 kişinin Girne Malpas Otel'de karantinada olduklarını sözlerine ekledi.

Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2020, 11:53