Ülkede yoğun sis polisi harekete geçirdi

Polis basın subaylığı, yogun sisin birçok bölgeyi etkisi altına aldığını ve görüş mesafesinin düştüğünü duyurdu… Sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu, Gönyeli Bölgesi ile Metehan-Alayköy çevre yolu, İskele-Karpaz Anayolu, Tuzluca-Çayırova ile Mehmetçik-Kumyalı anayolu üzerinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada “Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş, dikkatli ve mevcut olması halinde sis farları açık şekilde seyretmeleri önemle rica olunur” denildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2019, 22:48