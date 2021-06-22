Ülke genelindeki tüm borçlu kurumların elektrikleri kesildi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) borcu olan tüm devlet daireleri ve kurumlarının elektrik enerjilerinin kesildiği öğrenildi.

Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgilere göre, faturalarını uzun zamandır ödemeyen ve borçları nedeniyle elektrik enerjileri kesilen daire, kurum ve kuruluşlar, jeneratörle elektrik ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Elektriği kesilen kurumlar arasında, BRTK ve Veteriner Dairesi gibi pek çok kurumun bulunduğu ifade ediliyor.

Öte yandan trafik ışıklarının da, yaşanan kesintiler nedeniyle çalışmadığı gelen bilgiler arasında.