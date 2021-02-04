Ülke genelinde tam sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Tüm izinler iptal...

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları açıklayan Başbakan Ersan Saner, ülke genelinde yarın 20.00'den, 15 Şubat saat 05.00'e kadar elzem ihtiyaçları karşılamak dışında tam sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.
Alınan kararlar şöyle:
"5 Şubat 20.00'den itibaren 15 Şubat'a kadar elzem ihtiyaçlar haricinde tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
İlçeler arası giriş çıkışlar tamamen yasaklandı.
Üst Komite ve İlçe Emniyet Kurulları'nın verdiği bütün izinler iptal edildi.
Bankalar 8-12 Şubat'ta kapalı olacak, çekler işleme girmeyecek.
150 bin adet PCR test kiti ve 3 yeni PCR test cihazı alınacak.
7 ve 14 Şubat pazar günleri nöbetçi eczaneler dışında hiçbir iş yeri açık olmayacak."