Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

LEFKOŞA:
DİLEK ECZANESİ
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş Lefkoşa
03922281867
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SEYRANTEPE ECZANESİ
Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa
03922255728
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YEŞİM ECZANESİ
Metropol Süpermarkert karışı Taşkınköy Lefkoşa
0392 225 69 18
GİRNE:
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI GİRNE
05488811811
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EMİNAĞA ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
03928152248
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ÖZENİR ECZANESİ
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE SOK. NO:46/1 LAPTA HOTELLER BÖLGESİ GİRNE
0542 876 06 60
GAZİMAĞUSA:
ULUÇAY ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı Gazimağusa
03923652424
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VELİ ATEŞ ECZANESİ
SALAMİS YOLU, SHOE FOR ME AYAKKABI MAĞAZASINDAN İÇERİYE DÖNÜNCE, MERVE KUAFÖR YANI / YENİŞEHİR MAĞUSA
0392 365 04 19
GÜZELYURT:
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt
7142000
İSKELE:
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
03923714006
LEFKE:
ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11 Lefke