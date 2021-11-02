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Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
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LEFKOŞA:

DİLEK ECZANESİ

 Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş Lefkoşa

 03922281867

***

SEYRANTEPE ECZANESİ

 Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa

 03922255728

***

YEŞİM ECZANESİ

 Metropol Süpermarkert karışı Taşkınköy Lefkoşa

 0392 225 69 18

GİRNE:

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

 SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI GİRNE

 05488811811

***

EMİNAĞA ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

 03928152248

***

ÖZENİR ECZANESİ

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE SOK. NO:46/1 LAPTA HOTELLER BÖLGESİ GİRNE

 0542 876 06 60

GAZİMAĞUSA:

ULUÇAY ECZANESİ

 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı Gazimağusa

 03923652424

***

VELİ ATEŞ ECZANESİ

 SALAMİS YOLU, SHOE FOR ME AYAKKABI MAĞAZASINDAN İÇERİYE DÖNÜNCE, MERVE KUAFÖR YANI / YENİŞEHİR MAĞUSA

 0392 365 04 19

GÜZELYURT:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

 Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt

 7142000

İSKELE:

NALAN ECZANESİ

 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 03923714006

LEFKE:

ULUS ECZANESİ

 Ecevit cad. N0:11 Lefke

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