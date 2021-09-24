Uçaner yüzleri güldürdü

KKTC Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, pandemiyle mücadelede gelinen son aşamayı Kıbrıs Arena’ya değerlendirdi. Uçaner, önemli açıklamalarda bularak hastanedeki yatak kapasitesinin arttırıldığını müjdeledi.

“BU ZOR SÜRECİ ATLATARAK HEDEFİMİZE BAŞARI İLE ULAŞTIK”

KKTC Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, yoğun bakımdaki yatak kapasitesinin dolduğuna dikkat çekerek, yoğun bakımdaki yirmi dört adet olan yatakları sayısını bugün itibarı ile otuz altı âdete çıkaracaklarını açıkladı.

Vaka sayılarını Kıbrıs Arena’ya değerlendiren Uçaner, sayılardaki düşüşe işaret ederek hedeflerine başarı ile ulaştıklarını kaydetti.

Uçaner, “Önlemlerimizi alarak virüsle mücadelemize devam etmeliyiz. Bizler alt yapı, tıbbi malzeme ve lojistik gibi konularda çalışmalarımızı yaptık, Sağlık Bakanlığı’na sunduk. Bakanlık çalışmalarımıza onay verdi. Bizler de bu doğrultuda hazırlığımıza başlıyoruz.” dedi.

Yatak kapasitesi arttırılıyor…

KKTC Acil Durum Hastanesi son durumu nedir?

Dr. Erol Uçaner: “KKTC Acil Durum Hastanesi, Pandemi Hastanesi ve Göğüs Karantina Servisi olarak iki bölümden oluşmaktadır. Pandemi Hastanesi’nin doluluk oranı yüzde %70 civarına geldiği zaman Göğüs Karantina Servisi’ni kullanıma açıyoruz. Pandemi Hastanesi’nde yüz civarı yatak kapasitesi bulunuyor. Buna bağlı olarak şu anki limitimiz net yüz kişidir. Net hasta ise sayısı doksan beş olarak belirlenmiştir. Hasta sayısı seksen-doksan civarı olduğu zaman kesinlikle hiçbir aksama olmadan Göğüs Karantina Servisi aktif edilerek gerek tüm işlemler yapılır. Göğüs Karantina Servisi’nde toplam otuz yatak bulunmaktadır. Ancak acil bir durum söz konusu olduğu zaman on yatak daha monte edilebilir ve ayrıca dört adet yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. Kısacası KKTC Acil Durum Hastanesi’nin toplam yatak kapasitesi yüz kırk rakamına yakındır. Genel olarak baktığımız zaman yüz kırk yatağın altmış yedisi doludur. Bu rakam da yüzde %48 oranına eşittir. Yoğun bakımda ciddi bir doluluk yaşıyoruz. Bu sebeple yirmi dört adet olan yataklarımızı bugün itibarı ile otuz altı âdete çıkarıyoruz.”

“Bu zor süreci atlatarak hedefimize başarı ile ulaştık”

Vakalarda gelinen son durum nedir?

Dr. Erol Uçaner: “Kapasitesi arttırılan Yoğun Bakım Ünitesi’nde dokuz hasta bulunmaktadır. Bu hastalarınüç tanesi entübe ve diğer hastalara göre durumu daha kritik olan hastalarımızdır. Genel olarak çok uzun bir süre yüksek sayılar ile mücadele ettik. Yaptığımız istatistik çalışmasını sizinle paylaşmak istiyorum. Ülkenin nüfusuna göre pozitif vaka sayısı 200 olduğu zaman, bu sayı Türkiye’de kırk iki bindir. Bir Akdeniz ülkesi olan İtalya’da ise otuz bin oranına eşittir. Bugün mücadele ettiğimiz vaka sayısı nüfusa göre çok yüksek bir rakam olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Önemli olan bu süreçte hastanenin, personelin ve kapasitenin sürdürülebilir bir şekilde çalışmalarını devam ettirmekti. Şu ana kadar, gerek göğüs karantinayı açarak, gerek fazladan yatak ilave ederek bu zor süreci atlatarak hedefimize başarı ile ulaştık. Vakaların en yoğun olduğu dönemde, Göğüs Karantina Servisi’ni açtık. Servise yirmi yedi hasta yatırdık. Ayrıca yoğun bakım bölümünde yirmi iki hasta ile rekor denilebilecek bir hasta sayısına ulaştık. Buna bağlı olarak her açıdan yoğun bir yorgunluk yaşadık. Ancak bu zor süreci daha önce de söylediğim gibi başarı ile atlattık.”

“Vaka sayılarında gözle görülür bir düşüş yaşandı”

Dr. Erol Uçaner: “Düşmesini beklediğimiz vaka rakamlarında gözle görülür bir düşüş yaşadı. Buna bağlı olarak bu haftaya vakaların sayıları düşüş ile başladı. Bu düşüşün devam edeceği yönünde bir görüşümüz vardır. Bizim için vakalarda düşüşün sevindirici tarafı ise kış aylarına girerken hastanemizde hasta sayısının azalması ve bunun da kış ayları için bize büyük bir avantaj sağlayacağı yönündedir.”

“Maske, mesafe, aşı…”

Kış geliyor. Nasıl önlemler aldınız? Bu konudaki çalışmalar nelerdir?

Dr. Erol Uçaner: “Maske, Mesafe, Aşı. En büyük önlem bu üç etkendir. Başka bir söylem söz konusu değildir. Aşı semptomların daha rahat geçmesi sağlayarak hastalık süresince hastaneye ve yoğun bakıma yatmamak için önemli ölçüde kişiyi korur. Maske ve sosyal mesafe virüse maruz kalmamak için önemli bir diğer etkenlerdir. Bu önlemler ile önümüzdeki kış aylarını atlattıktan sonra önümüzdeki ilkbahar – yaz aylarında normale dönmeye bir iki adım atmış olmayı planlıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi, yoğun bakımlarda ciddi bir doluluk yaşadığımız için, yirmi dört olan yatak kapasitesini bugün itibarı ile otuz altıya çıkarıyoruz. Kış aylarının daha kötü geçmesini tabi ki istemiyoruz. “Önlemlerimizi alarak virüsle mücadelemize devam etmeliyiz. Bizler alt yapı, tıbbi malzeme ve lojistik gibi konularda çalışmalarımızı yaptık, Sağlık Bakanlığı’na sunduk. Bakanlık çalışmalarımıza onay verdi. Bizler de bu doğrultuda hazırlığımıza başlıyoruz.