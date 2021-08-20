Uçaner: Güzelyurt için tarif edilemeyecek bir mutluluk

27 gündür yoğun bakımda tedavi gören 67 yaşındaki Erol Çulluoğlu'nun yoğun bakımdan çıkmasının ardından Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, sevindirici haberle ilgili bir paylaşım yaptı.

Uçaner Sosyal Medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Neye mi mutlu oluyoruz?

27 gündür yoğun bakımda tedavi gören,yaşam mücadelesi veren, 20 güne yakın entübe olan hastamızın bugün servise çıkması.

Güzelyurt abisine çok üzülmüştü.

Onun hayata tutunması bizim ve Güzelyurt için tarif edilemeyecek bir mutluluk.

Umarım diğer hastalarımız da yoğun bakım sürecini en kısa zamanda tamamlar ve servise alınırlar.

Doktor, hemşire, yardımcı personele

Elinize sağlık"