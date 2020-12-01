UBP’nin LTB Meclisi’ndeki iki üyesi istifa etti

UBP’nin Lefkoşa Türk Belediyesi Meclisi’ndeki iki üyesinin istifa etmesinin ardından YSK, UBP’den aday olup seçilemeyenler arasında ilk iki sırada olanı seçilmiş saydı.

UBP’nin LTB Meclisi’ndeki iki üyesi istifa etti
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Meclisi’nde Ulusal Birlik Partisi (UBP) temsilcisi olarak görev yapan iki üye istifa etti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), istifa eden üyelerin yerine kimlerin görev yapacağını duyurdu.

YSK’nın Resmi Gazete’de yayımlanan duyurularına göre, 24 Haziran 2018’deki Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde UBP’den LTB Meclis Üyesi seçilen Hüseyin Kavaz ve Faiz Camgöz istifa etti. İstifalar 25 Kasım'da yürürlüğe girdi.

YSK, aynı partiden aday olup seçilemeyenler arasında en yüksek oyu alan iki aday olan Bengü Topaloğlu ile Vedat Tezcan’ın seçilmiş olduğunu duyurdu.

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