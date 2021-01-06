UBP yine “Resmiye Canaltay” derse; CTP, Meclis Başkanlığı için “aday çıkarabilir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, BRT ekranlarına telefonla bağlanarak, Meclis Başkanlığı seçimi konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Pazartesi günü gerçekleşen ve beklenmedik bir şekilde, UBP’nin aday olarak gösterdiği Resmiye Canaltay’ın salt çoğunluğu elde edemediği seçime ilişkin konuşan Şahali, “Pazartesi günü Meclis’te bir seçim yoktu, sadece onay prosedürü vardı. Seçim, iki seçenekten birinin seçilmesi anlamına gelir. Ama tek aday vardı. UBP Meclis Grubunun oy çokluğuyla belirlediği Resmiye Canaltay” dedi.

"MUHALEFETİN TAVRI, DOĞASI GEREĞİYDİ..."

Beklentinin, aday olarak belirlenen Canaltay’a tek vücut olarak sahip çıkılması ve gereğinin yerine getirilmesi olduğunu ancak 13 oyla destek gördüğünü anımsatan Şahali, “Muhalefetin tavrı, doğası gereğiydi, olumsuz yönde oy verildi. Geriye kalan oylar hükümetin” ifadelerini kullandı.

Şahali, “Bizim beklentimiz, UBP’nin bir başka adayla yarın karşımıza çıkması” diyerek, bugün saat 11.00’de Meclis Danışma Kurulu’nun toplanacağını ve UBP’nin tavrını göreceklerini ifade etti.

CTP olarak beklentilerinin, “Meclis iradesine uygun bir tavrın ortaya çıkması” olduğunu vurgulayan Şahali, “Ana muhalefet olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Yarına ilişkin tavrımızı, bugünkü toplantıda elde edeceğimiz bilgiler doğrultusunda belirleyeceğiz” şeklinde konuştu.

CTP’nin teamülleri bozarak, “aday çıkarma olasılığının” bulunup bulunmadığına ilişkin soru üzerine Şahali, bu konuda UBP’nin ortaya koyacağı tavrın büyük oranda belirleyici olacağını ifade ederek, “Kendi içimizde değerlendirme yapacağız. Ama ‘aday göstermeyeceğiz’ demek, isabetli olmayabilir. Öte yandan ‘aday çıkaracağız’ demeyi de doğru bulmuyorum. Yapılacak olan toplantı, belirleyici öneme sahip. Umarım UBP, Meclis iradesine rağmen hareket etmez” dedi.

Resmiye Canaltay’ın yeniden aday gösterilmesinin, CTP açısından “kabul edilemez” olduğunu vurgulayan Şahali, “Bu şahsi bir konu değil, Meclis’in iradesiyle alakalı” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs postası