UBP tek gündem maddesi var

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, “Genel Sekreterlik” seçimi gündemiyle Cumartesi günü toplanıyor. Toplantıda oylama, ilçelere göre belirlenmiş saat dilimlerinde yapılacak.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, UBP Parti Meclisi, 10 Nisan Cumartesi günü saat 11.00’de Lefkoşa’daki Elysium Park’ta “Genel Sekreterlik” seçimi için UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanacak.

Açıklamada, sadece “Genel Sekreterlik” seçimi gündemiyle gerçekleştirilecek toplantı için Covid-19 salgını ile mücadele ve korunma çabaları çerçevesinde gerekli tüm önlemlerin alınacağı vurgulandı.

Parti Meclisi üyeleri oylama kabini ile oy pusulasının atılacağı sandık bölümüne sıra ve belirli zaman aralığında gereken hijyen koşullarının sağlanması suretiyle alınacak.

Buna göre; ilk olarak saat 11.00 - 11.20 arasında İskele’den gelecek üyeler, 11.20 – 11.40 arasında Lefke ve Güzelyurt’tan, 11.40 - 12.10 arası, Girne’den, 12.10 - 12.40 arası Gazimağusa’dan, 12.40 -13.10 arası ise Lefkoşa’dan gelecek üyeler UBP Genel Sekreterliği için oy kullanabilecekler.

Oylamanın tamamlanmasının ardından oy sayımına geçilecek ve sonuç açıklanacak.

İKİNCİ TURA KALIRSA 18 NİSAN CUMARTESİ

Seçime ikiden fazla adayın katılması ve seçimin 2’nci turda devam etmesi durumunun ortaya çıkması halinde oylama 18 Nisan Cumartesi günü aynı saat ve düzenle aynı yerde yinelenecek.

Oylama ve sayım işlemleri Genel Başkan ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından yürütülecek. Oy verme ve sayım işlemlerine adaylar veya birer temsilcileri nezaret edebilecek.

GENEL SEKRETERLİĞE ADAYLIK BAŞVURULARI PERŞEMBE SAAT 11.00’E KADAR

UBP Merkez Yönetim Kurulu kararı uyarınca UBP Genel Sekreterliği görevi için aday olacakların seçim zamanından 48 saat önce, 8 Nisan Perşembe günü saat 11.00’e kadar UBP Genel Merkezi’ne başvuruda bulunmaları gerekiyor.