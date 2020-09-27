UBP Seçim Konvoyu Gerçekleştirdi

UBP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre konvoya 2 binden fazla araç katıldı.

UBP Genel Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar'a destek için düzenlen konvoya katılan araçlar Türkiye’nin ünlü sanatçısı Haluk Levent tarafından seslendirilen “ Doğru Karar Ersin Tatar” adlı şarkı ile “ Birlikte Yeni Geleceğe Yürüyoruz “ adlı gençler için yapılan rap tarzı şarkıyı çaldılar.

Ersin Tatar posterleri ile donatılan araçlardaki gençler “ Tatar Başkan, UBP iktidar ” şeklinde sloganlar attılar.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar konvoyu Dereboyu kavşağında, Genel Sekreter Ersan Saner, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu , Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bazı milletvekilleri ile birlikte konvoyu selamladı.

TATAR: “ SEÇİMİ İLK TURDAN KAZANMA POTANSİYELİMİZ VAR”

UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, etkinlikle ilgili basına açıklamalarda bulundu.

Lefkoşa’ya akın edip konvoya katılan tüm partililere ve özellikle gençlere teşekkür eden Tatar, “ Coşkumuzu,, heyecanımızı gösterdik. UBP en zirvedeki noktada, oyunun en yüksek olduğu noktada bu seçime giriyor. UBPnin gücünü, birliğini beraberliğini bu konvoyla göstermiş olduk. Seçimi ilk turdan kazanma potansiyelimizi tüm ülke görmüş oldu” dedi.

Tatar, “Sadece bir davetle 2 binden fazla araç katılmıştır. Bu da örgütsel gücümüzle ilgili de net bir mesajdır” diye konuştu.

Bir soru üzerine Rum Lider Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya da tepki gösteren Başbakan Tatar, Rum Tarafının bölgesel gelişmeleri iyi okumamakta ısrar ettiğini söyledi.

Bölgesel gelişmelerin ve konjonktürün her geçen gün KKTC devletinin doğruluğunu gösterdiğine işaret eden Tatar, Kıbrıs Türklerinin ve devletinin yok sayılamayacağını herkesin iyi anlaması gerektiğini kaydetti.

Tatar, “ Bu coğrafya eski coğrafya değildir. Ezber bozulmuştur, bambaşka bir gelecek öngörülmektedir. Kıbrıs da artık eskisi gibi devam edemez. Federal çözüm umutları da tükenmiştir. Artık yan yana yaşayan, egemen eşitlik temelinde bir çözüm, günün koşullarına en uygun modeldir. Petrol, doğalgaz tartışmaları işi bu noktaya getirmiştir. Bu da Kıbrıs Türklerinin lehine olmuştur. Yeni konjonktürde Kendi devletimizde kendimizin söz sahibi olması en doğru karar olacaktır.” Dedi.

Yan yana iki devlet fikrinin artık Güney Kıbrıs’ta da iyice konuşulmaya başlandığını, Rum Lider Anastasiadis’in konuyla ilgili bazı konuşmalar yaptığını ifade etti.

(FG)