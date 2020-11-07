UBP, MYK’sı toplandı

UBP, MYK’sı toplandı
banner23

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan hükümeti kurma görevini alan UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, durum değerlendirmesi yapmak üzere merkez yönetim kurulu ile toplantı yapıyor.

Lefkoşa Sarayönü’nde bulunan genel merkezde yapılan toplantı saat 14:10 sıralarında başladı. MYK toplantısının ardından saat 15:00’te parti meclisinin toplanması bekleniyor.

Toplantılarda ayrıca olağanüstü kurul ile ilgili gelişmelerin de görüşüleceği öğrenildi. Parti meclisi toplantısının ardından basına açıklamada bulunulacak. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Erdoğan:Ayın 15’inde Cumhur İttifakı olarak...
Erdoğan:Ayın 15’inde Cumhur İttifakı olarak...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18