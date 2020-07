UBP Milletveki Öztürk'ten Bilişim Yasası Açıklaması

Bilişim Yasası hakkında açıklamalarda bulunan Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, “bundan sadece azınlık bir grup rahatsız” ifadelerini kullandı.

Öztürk, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, pandemi sürecinde yaşananları ve Bilişim Yasası’nı değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya çeşitli eleştiriler getiren Öztürk, daha Türkiye’den gelip burada vatandaş olanların Güney Kıbrıs’a geçemediğini vurguladı.

Halkta, ülkede Covid-19 sona ermiş gibi bir havanın olduğunu belirten Öztürk, “plajlar, restoranlar, barlar tıkış tıkış dolu” dedi.

PLAJLAR, RESTORANLAR, BARLAR DOLU

Pandemi sürecinde yaşananları değerlendiren Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, “Bir kesim diyor ki genelde bunlar kamu çalışanları, kapıları kapatalım kimse gelmesin biz burada sağlıklı yaşayalım. Özel sektör ise kapıları açın insanlar gelsin para kazanalım yoksa yanımızdaki çalışanlara maaşlarını ödeyemiyoruz noktasına geldik. Bu noktada sağlık çok önemlidir ve olmazsa olmazımızdır. Fakat gerekli önlemleri aldıktan sonra bizim de bir şekilde açmamız lazımdı. Bakın Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı bizden fazla olmasına rağmen onlar da kapıları açtılar ve normalleşme sürecine girdiler. Evet 1 Temmuz sonrası ülke hareketlendi, belki daha da hareketlenecek ancak bizim hem hükümet hem de halk olarak gerekli önlemleri almamız gerekir. Önlemlere halkın da uyması gerekir. Restoranlar, plajlar ve bazı işletmeler tıklım tıklım dolu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi yaşıyoruz. Bu günlerde vaka sayıları arttığından daha tedbirli olmalıyız. İnsanlarda hastalık yokmuş gibi bir hava var” diye konuştu.

BİLİŞİM YASASI’NDAN KÜÇÜK BİR AZINLIK RAHATSIZ

Öztürk, “Bilişim Yasası aslında geç kalmış bir yasadır. 9 yıldır görüşülen bu yasa daha da detaylandırılabilirdi. Burada bazı kritik noktalara yer verildi, örnek olarak çocuk pornografisi ve terörizmin tanımı yapıldı. Diğer yanda hakaret etme zaten suçken bu şimdi Bilişim Yasası’nın da içerisine girdi. Sosyal medya üzerinden de yapılan hakaretler suç olarak bu yasaya girdi. Küçük bir azınlık tepki gösterdi ve ifade özgürlüğünü kısıtlıyor dedi. Ancak bu kesinlikle ifade özgürlüğünü kısıtlamıyor. Her istediğinizi, aklınıza gelen her şeyi söylemek ifade özgürlüğü değildir. Bu yasa ben herkese sövüp sayarım diyen kesimi rahatsız etmiştir. Bu kesim kendi görüşleri dışında eleştiriye açık değil ve saldırıya açıktır. Bu kesime hangi maddeye itiraz ettiğini soruyoruz onu da söylemiyorlar. Hem yasadan hukuktan bahsediyorlar hem de bu bizim ifade özgürlüğümüzü kısıtladı diyorlar, bu doğru bir yaklaşım değildir” diye konuştu.

“TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER KÖTÜYMÜŞ GİBİ BUNU DÜNYAYA GÖSTEREMEZSİNİZ”

Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, “Şu anda bir Cumhurbaşkanımız var. Bu Cumhurbaşkanımızın beş yıllık görev süresi doldu. Ancak pandemi sürecinden dolayı seçimler ertelenince onun da görev süresi Meclis tarafından uzatıldı. Bakıyoruz son bir yıldır iç politikaya yönelik açıklamalar yapıyor. Peki bir yıl öncesinde neredeydi? 1975 yılında Türkiye’den gelen kardeşlerimiz halen Güney’e geçemiyor. Cumhurbaşkanımızın bununla ilgili bir çalışması var mı? Öte yandan Türkiye her alanda Kıbrıs Türkü’nün yanında olmuştur. Bugün siz çıkıp da sanki Türkiye ile ilişkiler kötüymüş gibi bunu dünyaya gösteremezsiniz. Sizin bugün Türkiye Cumhurbaşkanı’na mektup göndermenize gerek yok, arayabilirsiniz, çünkü sizin o kadar ilişkileriniz var. Bu noktada ilişkilerin daha sıcak olması gerekir. 50 yıldır federasyonu diretiyorsunuz. Artık elimizin güçlü olabilmesi için başka seçenekler de gereklidir. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı da bunu yapmıyor” ifadelerini kullandı.