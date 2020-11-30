UBP Meclis Grubu'ndan kritik toplantı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Meclis Grubu’nun şu sıralarda gerçekleştirmekte olduğu toplantı nedeniyle Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı başlayamadı.

Meclis Genel Kurulu’nun bugün saat 10.00 sıralarında toplanması planlanıyordu.

GÜNDEMDE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ VAR

Yasama yılının 8’inci birleşiminde, sunuşların ardından milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilecek.

Toplantıda daha sonra YDP Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı’nın ve TDP’ye bağlı üç milletvekilinin birlikte sunduğu iki ayrı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmesi yapılacak.

Arıklı’nın sunduğu Meclis araştırması önergesi, “Pandemi Süreci İçerisinde Hükümet Tarafından Yapılan Uygulamaların, Alınan Kararların ve Hizmetlere Yönelik Harcamaların Yasal Boyutunun Ortaya Çıkarılmasını”; TDP’lilerin sunduğu önerge ise “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılmasını” amaçlıyor.

Meclis’in bugünkü toplantısının gündeminde ayrıca 7 yazılı soru, 4 sözlü soru, 3 de sözlü soruya dönüştürülen yazlı soru yer alıyor.

Kıbrıs Postası