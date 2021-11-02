UBP Lefkoşa ve Mağusa PM oy sayımı bugün devam edecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi üyeliğini kazananların belirlenmesi için oy sayımına devam ediyor.
Lefkoşa ve Gazimağusa Parti Meclisi kazananlar bugün belli olacak. Oy sayımı bugün saat 14’00’den sonra başlayacak. Dün sayılan oylar sonucunda Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de UBP Parti Meclis’ini kazanan adaylar belli olmuştu.
Resmi Olmayan sonuçlara göre
Girne PM Üyeleri
Atilla Mahmutoğlu
Hakan Denizalp
Sultan Sonay
Hüseyin Kayım
Halit Soytürk
Hasan Eratal
Hasan Uzun
Murat Karalar
Mehmet Terzioğlu
Mustafa Kırılmaz
Özge Kardana Atlı (Kadın Kotası)
Zalihe Damdelen (Kadın Kotası)
Tuğçe Altan (Gençlik Kotası)
Hüsrev Tancer (Gençlik Kotası)
İskele PM üyeleri şöyle
Salahi Serakıncı
Halil İbrahim Orun
Ümit Dolu
Ramazan Arslan
Şahin Avcil
Emine Uzun (Kadın Kotası)
Özgün Aydıntan (Genç Kotası)
Güzelyurt PM üyeleri şöyle
Ali Kandulu
Süleyman Aldağ
İnal Uzun
Türel Özdaş
Pembe Gertik (Kadın Kotası)
Fuat Özan (Genç Kotası)
Lefke PM üyeleri şöyle:
Tahsin Sabit
Ömür Ekendal
Sonay Lord (Kadın Kotası)
Hasip Uluhan (Genç Kotası)