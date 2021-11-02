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UBP Lefkoşa ve Mağusa PM oy sayımı bugün devam edecek

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UBP Lefkoşa ve Mağusa PM oy sayımı bugün devam edecek
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi üyeliğini kazananların belirlenmesi için oy sayımına devam ediyor.

Lefkoşa ve Gazimağusa Parti Meclisi kazananlar bugün belli olacak. Oy sayımı bugün saat 14’00’den sonra başlayacak. Dün sayılan oylar sonucunda Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de UBP Parti Meclis’ini kazanan adaylar belli olmuştu.

Resmi Olmayan sonuçlara göre

Girne PM Üyeleri

Atilla Mahmutoğlu

Hakan Denizalp

Sultan Sonay

Hüseyin Kayım
Halit Soytürk
Hasan Eratal

Hasan Uzun

Murat Karalar
Mehmet Terzioğlu
Mustafa Kırılmaz
 

Özge Kardana Atlı (Kadın Kotası)
Zalihe Damdelen (Kadın Kotası)

Tuğçe Altan (Gençlik Kotası)

Hüsrev Tancer (Gençlik Kotası)

İskele PM üyeleri şöyle

Salahi Serakıncı

Halil İbrahim Orun

Ümit Dolu

Ramazan Arslan

Şahin Avcil

Emine Uzun (Kadın Kotası)

Özgün Aydıntan (Genç Kotası)

Güzelyurt PM üyeleri şöyle

Ali Kandulu

Süleyman Aldağ

İnal Uzun

Türel Özdaş

Pembe Gertik (Kadın Kotası)

Fuat Özan (Genç Kotası)

Lefke PM üyeleri şöyle:

Tahsin Sabit

Ömür Ekendal

Sonay Lord (Kadın Kotası)

Hasip Uluhan (Genç Kotası)

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