UBP Lefkoşa'nın A takımı belli oldu

Ulusal Birlik Partisi'nin 22'inci Olağan Kurultayı'nda Lefkoşa Parti Meclisi üyeleri belirlendi
İşte kazananlar:
1 - Hakan Fellahoğlu
2- Halil Esendağlı
3- Kemal Oktar
4- Ahmet Savaşan
5- Aydın Soyer
6- Mehmet Aktunç
7-Süreyya Gürses
8- Hüseyin Paşa
9- Fisun Özsun
10- İsmail Kofalı
11- İbrahim Basri Kuyucuoğlu
12- Mevlüt Osmanoğlu
13- Menteş Aytaç
14- Mehmet Özçelik
15- Aydın Amca
16-Ahmet Keskin
KADIN KOTASI
1- Özlem Uzun Sefer
2-Özen Hürses
3-Özlem Bendeşan
GENÇLİK KOTASI
1- Aysel Töre
2-Orhan Sönmezer
3- Melis Müjde