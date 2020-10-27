UBP Kurultayı’nda 5 aday başkanlık için yarışacak

UBP Kurultayı’nda 5 aday başkanlık için yarışacak
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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı için UBP Milletvekilleri Faiz Sucuoğlu, Dursun Oğuz, Ünal üstel, Hasan Taçoy ile Nazım Çavuşoğlu başvuruda bulundu.

UBP’den alınan bilgiye göre, saat 17:00’de başvuru süresi sona erdi.

31 Ekim Cumartesi günü saat 08:00’de  Atatürk Spor Salonu’nda UBP kurultayı toplanacak ve saat 20:00’ye kadar oylama yapılacak.

Hiçbir adayın yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması halinde, Kurultay 7 Kasım Cumartesi günü yeniden toplanacak ve en çok oy alan 2 aday UBP genel başkanlığı için yarışacak. 

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