UBP grubu, kurultayı görüşecek

UBP Meclis Grubu, hem yaklaşan kurultay, hem de tüzük değişikliği konularını görüşmek üzere bugün toplanıyor.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu’nun onaylayarak Parti Meclisi’ne sevk ettiği tüzük değişiklik önerileri, bugün de UBP Meclis Grubu tarafından görüşülecek.

Grup toplantısında, kurultay ile ilgili sadece tüzük değişikliğinin değil; Genel Başkanlık görevine aday olacak isimlerle ilgili de değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

Grup toplantısında alınacak kararların, yarın gerçekleştirilecek UBP Parti Meclisi’nin onayına sunulması bekleniyor.

Tüzük değişikliğinin Parti Meclisi’nden onay alması halinde, UBP’de Genel Sekreterlik görevi kaldırılacak ve yerine Genel Başkan Birinci Yardımcılığı ve 5 adet de İkinci Yardımcı mevkileri getirilecek.