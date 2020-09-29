UBP Genel Sekreteri Saner ; Sandıklara Gidelim

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı Seçimi propaganda konuşması kapmasında BRT’den halka seslendi.

Kıbrıs Konusu ve iç gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Saner, pandeminin karşı her turlu önlemin aldığını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyadaki diğer ülkelerden çok daha erken ve çok sert kararlar üreterek bu sureci başarı ile tamamladığını hatırlattı.

“AKINCI HALKTA PANİK YARATMAK İSTEDİ”

Bu süreçte Hükümete destek olması gereken Cumhurbaşkanı’nın ise paniğin vakaları daha da artıracağını göz ardı ederek 12 Mart ta hemen olağanüstü hal ilan edilmesini istediğini anımsatan Saner, “ Sayın Akıncı olağanüstü hal ilan edilmezse vaka sayısının kısa sürede 189’a ulaşacağını bu sayının 15 Nisan’a kadar 22 bini geçeceğini de iddia etmişti. Ama olmadı… Sayın Akıncı’nın iddialarının tersine biz halkın panik yapmaması için yavaş yavaş kapandık, gerekli tedbirleri aldık ve 2 ay içinde tam olarak 12 Mayıs tarihinde 83 yaşındaki bir vatandaşımızı da hastaneden taburcu ederek vaka sayısını sıfırladık” dedi

Bugün de tereddütsüz gereken önlem ve kararları almaya devam ettiklerini belirten Saner, “Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vaka sayısı, vakaların negatife dönüşmesi, ölüm oranı bakımından dünyanın en iyi durumda olan ülkelerinden biridir” diye konuştu.

“DAHA DA İYİ OLACAĞIZ”

Saner, Başka ülkeler tek PCR’la ülkelerine dışardan gelenleri kabul ederken biz çift PCR uyguluyoruz, yurt dışından gelenleri bir hafta karantinaya alıyoruz.

Çok çaba harcadık, Türkiye’nin, halkımızın, iş dünyamızın, üniversitelerimizin desteğini alarak, sağlık alt yapımızı güçlendirdik. Yoğun bakım ünitelerimizde bulundurduğumuz yatak sayısı ve sahip olduğumuz solunum cihazı şayisi bakımından iyi bir durumdayız. Daha da iyi bir duruma inşallah geleceğiz” ifadelerini kullandı

Saner, Dünyada artik hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gerçeğinden hareketle,

Anavatan Türkiye’nin desteği ile yapılmakta olan 100 yataklı modern Acil Durum Hastanesinin Ekim ayı başlarında tamamlanmasıyla birlikte salgınla mücadelede çok ciddi ek bir güce kavuşmuş olacaklarını vurguladı.

“KURU GÜRÜLTÜ YAPANLARA KULAK VERMEYİN”

Ekonomik olarak da bu süreçte özel devlet ayrımı yapmadan tüm sektörlere sahip çıktıklarını, Devlet çalışanlarından yapılan kesintiyi bir tamam geri ödediklerini, Özel sektöre bugüne kadar 1 milyar TL’ye yakın maddi katkı sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini belirten Saner, “Sizden ricamız kuru gürültü yapanlara kulak vererek moralinizi bozmamanızdır. UBP, bu halka hizmet için vardır. UBP, Anavatan Türkiye’nin de tam desteği ile bu salgında da layıkıyla halkına hizmet vermiştir, vermektedir” dedi.

“ONLAR BOZAR UBP DÜZELTİR”

Dörtlü koalisyonun gayet başarısız olduğunu, ülkeyi memur maaşlarının ödenemediği devletin diğer mali sorumluluklarını yerine getiremediği bir noktaya sürüklediğini ve HP’nin de bazı rüşvet iddialarını da ileri sürmesiyle çöktüğünü hatırlatan Saner, Onlar çökertti biz ayağa kaldırdık. Onlar ideolojik nedenlerle Türkiye ile imzalamaları gereken 2019 yılı ekonomik işbirliği protokolünü 7-8 aylık gecikmeye rağmen imzalayamazken biz iki yılda 2 protokol imzaladık. Bu iki protokol sayesinde bu ülkeye yıl sonuna kadar 1,038 milyon cari bütçeye mali destek hibe olmak üzere toplam 3 milyar TL bir mali destek sağlanmış olacak. Ek olarak bizim dönemimizde temelleri atılan, yapılamayan yollar tekrar yapılmaya başladı. 100 yataklı acil durum hastanesi yapılıyor, ayrıca gelecek yıl Lefkoşa’da 500 yataklı yeni bir Devlet hastanesinin yapımına başlanıyor. İşte UBP’nin farkı budur. Onlar sadece eleştirir, UBP ülkeye hizmet eder, kalıcı eserler bırakır. Onlar, bozar, kırar, döker, biz düzeltiriz.

“BİZİM İÇİN ÖZGÜRLÜK, GÜVENLİK DEVLET ÖNEMLİDİR”

Kıbrıs Konusunda da benzer durum olduğuna işaret eden Saner, “Kıbrıs konusunda da onlar problem yaratıyor, sıkıntıları artırıyor biz ise egemenlik, özgürlük, güvenlik, Devlet önemlidir noktasından hareketle etrafı toparlamaya çalışıyoruz” dedi.

“ALTERNATİF MODELLER MASAYA GELMELİ”

Saner şöyle devam etti:

Bildiğiniz üzere Sayın Akıncı Kıbrıs konusunu aylar icinde çözeceği, Maraş’ı açacağı iddiasıyla göreve gelmişti. 2017 yılı Temmuz ayı başında Crans Montana’da federasyon görüşmeleri sona erdi. Rum tarafının istekleri ortada… Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliğine karşıdırlar. Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin sıfırlanmasını talep ediyorlar. Güzelyurt’u, Güney Mesarya’yı pek çok yerleşim birimimizi kendilerinin sayıyorlar… Mülkiyet konusunda bizi 1974 öncesine geri götürecek talepleri vardır.

Ve en önemlisi sabit fikirlidirler, değişmeyen bir zihniyetleri vardır.

Ama Sayın Akıncı bu Rum zihniyetine rağmen hala bir federasyon olabileceğini iddia etmektedir. Biz ise kararlıyız. Artık yeter diyoruz. Sayın Akıncı gibi yaparak halkımıza masada güya federasyon görüşmesi yaparak 5 yıl daha kaybedemeyiz.

Yeni bir geleceğe yürümeliyiz. Alternatif çözüm modelleri masaya gelmelidir.

“Tek yol federasyon” anlayışından ayrılmalıyız.

“TÜRKİYE DE TAVRINI NET ORTAYA KOYMUŞTUR”

Türkiye Cumhuriyeti’nin en yetkili kişilerinin garantörlükten vazgeçilmeyeceğini ortaya koyduklarına işaret eden Ersan Saner, Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu Crans Montana’da son kez federasyonu konuştuklarını net bir şekilde ortaya koydu. Sayın Bakan, beşli konferans çağrısı yapmalarının gerekçesini ise “iki devletli çözümün görüşülmesini sağlamak” olarak açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay, Kıbrıs’ta bir çözüm olacaksa bunun ancak ve ancak egemen 2 Devlet temelinde olabileceğini vurguladı. Bunlar Ulusal Birlik Partisi olarak bizim de katıldığımız görüşlerdir. Şimdi,“ federasyonu kabul etmeyen Rumlar, iki devletli çözümü hiç kabul etmez” diyorlar… Biz de diyoruz ki gün gelecek kabul edecekler. Yeter ki biz yeni yolumuzda yürüyelim. Doğu Akdeniz’deki, Mavi Vatan’daki haklarımıza sahip çıkalım. Proaktif siyaset izleyelim. Devletimizi tanıtma seferberliği başlatalım. Maraş’ı eski sahiplerine AHIM kararlarına uygun olarak açalım. Ekonomik kalkınmamızı başaralım. Yeter ki birlik olalım..." şeklinde konuştu

“SANDIKLARA GİDELİM”

Vatandaşa oy verme çağrısı yapan Saner, “İrademizin ortaya çıkması için seçime ilgi gösterelim. Bu seçim gerçekten bir kader seçimdir. Sandıklara mutlaka gidelim ve irademizi ortaya koyalım” diye ekledi.