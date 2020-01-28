UBP Genel Başkanı Başbakan Tatar, Değirmenlik’te halkla buluştu

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, federal çözüm olayının çöktüğünü artık iki devletli çözüm başta olmak üzere, alternatif çözüm modellerini, anlaşma şekillerini ele almak gerektiğini belirtti.

Tatar, görevde bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hata yaparak Türkiye’nin garantörlüğünü tartışma konusu yapmasına, harita vermesine rağmen Rum tarafının daha fazla taviz koparmak için anlaşma yapmaktan kaçtığına dikkati çekti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, beraberinde Bakanlar, Milletvekilleri, İlçe Başkanları ve partililerle birlikte Değirmenlikte halkla buluştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan gecede açılış konuşmasını UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu yaptı.

Gardiyanoğlu, 18 Ocak’ta gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında, MYK’nın Ersin Tatar’ın partinin Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde ürettiği tavsiye kararının onaylandığını anımsattı.

“Artık sap ile samanı ayırma zamanı geldi” diyen Gardiyanoğlu, 26 Nisan’ın bayrağa inananların zafere ulaşacağı bir seçim olacağını kaydetti.

Gardiyanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda Ersin Tatar’ın lehine sonuçlanması kararlılığında olduklarının altını çizdi.

Parti Genel Sekreteri Ersan Saner de Ulusal Birlik Partisi’nin bölge gezilerinin devam ettiğini belirterek, “her geçen gün daha kalabalık oluyor, kartopu gibi büyüyoruz, 26 Nisan’da seçimi inşallah ilk turdan bitireceğiz” dedi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar ise coşkulu kalabalığa seslenmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Değirmenlik’te toplanan kalabalığın kendilerine güç verdiğini ifade eden Tatar, “Biz yıllarca halkımızı kucaklayarak, hizmet için yollarda olduk, bu ülkeye verilen hizmetler hep bizim dönemlerimizde verildi, ne yapıldıysa bizim dönemlerimizde yapıldı” ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır, federal bir çözüm arayışıyla müzakere masalarında zaman tüketildiğini dile getiren Tatar, görevde bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ise bunun da ötesine giderek halka rağmen Türkiye’nin adadaki garantörlüğünü dahi sorgulattığını kaydetti. Başbakan Ersin Tatar, federal çözüm olayının çöktüğünü artık iki devletli çözüm başta olmak üzere, alternatif çözüm modellerini , anlaşma şekillerini ele almak gerektiğini belirtti.

Tatar, örevde bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hata yaparak Türkiye’nin garantörlüğünü tartışma konusu yapmasına, harita vermesine rağmen Rum tarafının daha fazla taviz koparmak için anlaşma yapmaktan kaçtığına dikkati çekti.

Tatar, Kıbrıs adası etrafındaki hak ve çıkarların korunması çabalarında KKTC’nin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını, özellikle Türkiye’nin bölgedeki hakimiyeti için KKTC Devletine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

UBP adayının seçimi kazanmasının şart olduğunu belirten Tatar, bu hedefe birlikte yürümeliyiz, çok çalışmalıyız, örgütlü çalışmalıyız” dedi.

Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda selametle yaşamını sürdürebilmesi için Ulusal Birlik Partisi adayının seçimden galip çıkması gerektiğine işaret eden Tatar, KKTC’ye inanan neferlerin UBP’liler olduğunu, seçimi kazanmak için sandığa gitmek gerektiğini ifade etti.

Ersin Tatar, “KKTC’ye inanmak ülkenin geleceğine inanmaktır, bize yakışan KKTC’yi taçlandırmaktır, ancak bunu yapmakla halkımızın geleceğini sağlam temellere dayandırabiliriz” dedi.

(BRT)