UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Tatar mesajında;
’30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk tarihinin en önemli, en yaşamsal askeri başarısının simgesidir.
Bundan 98 yıl önce, 30 Ağustos 1922’de Atatürk, silah arkadaşları ve Mehmetçik’in kazandığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilanını sağlayan temel dinamiklerden biridir.
Türk Kurtuluş Savaşı’nın kazanılarak egemen, özgür Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulması mazlum milletler ve dünya tarihi açısından bir dönüm noktasıdır.