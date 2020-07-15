“UBP Farklı Bir Hükümet Düşünmek İsterse Düşünebilir…”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Haber Kıbrıs TV’de gazeteci Ali Baturay’ın sunduğu ‘Markaj’ programına katılarak, İmar Planı tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özersay, “İmar Planı imzalanmazsa, hükümet bozulur” şeklinde bir ifadede bulunmadığını, “Halkın Partisi’nin, halka hizmet edemez noktaya gelmesi noktasında, hükümetin devamının anlamı kalır mı?” diye sorduğunu belirtti.

Özersay, “Bu ülkede herkes emirnameye karşı olduğunu ve imar planını onayladığını söylüyor ama söylemekle yapmak arasında fark var” diyerek, 3 yıldır, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars liderliğinde, başka pek çok paydaşın faydası ile bir planın ortaya çıktığını ifade etti.

“AYAĞIMIZI YERE VURUP, MEVCUT PLANDAN BAŞKA BİR PLANI KABUL ETMEYİZ DEMEDİK”

Özersay, “Ayağımızı yere vurup, mevcut plandan başka bir planı kabul etmeyiz demedik” vurgusunda bulunarak, İmar Planının yürürlüğe gireceği süreçte ortakları UBP’nin “biz bu planla ilgili rahat değiliz” dediğini, gerekli esnekliği HP olarak gösterdiklerini ve değişiklik önerileri için 6 süreyle planı ötelediklerini kaydetti.

“ŞİKAYET EDİLEN HUSUSLAR, SOMUTA DÖKÜLMEDİ”

“Evet, doğrudur, bir salgın dönemi yaşandı ama eğer istenilseydi somut olarak 6 aylık süreçte değişiklik önerileri ortaya konabilirdi” diyen Özersay, “Şikayet edilen hususlar, somuta dökülmedi” şeklinde konuştu.

“TEHDİT VEYA ŞANTAJ SİYASETİ İZLEMEDİK”

HP olarak tehdit veya şantaj siyaseti izlemediklerini belirten Özersay, “Tüm paydaşların ideal değil ama mevcut şartlarda olur dediği bir plan çıktı ortaya, biz de bunun yürürlüğe girmesi için ısrarcı olduk. Çünkü halkın istediği bir konu. Fakat o irade ortaya çıkamadı” dedi.

“BAKANLAR KURULU SAKİN GEÇTİ” İDDİASI… “İLİŞKİYİ BİR KEZ KAFANIZDA BİTİRİRSENİZ, KAVGA ETMEZSİNİZ”

Dün gerçekleşen Bakanlar Kurulu’nun “sakin” geçtiği yönündeki söylemlerle ilgili konuşan Özersay, “Çok kavgalı, dövüşlü geçen toplantılar; anlaşmaya niyet ediliyor demektir. Ama bir ilişkiyi bir kez kafanızda bitirirseniz, kavga etmezsiniz. Eğer tartışıyorsanız, ortada bir emek var ve ona sahip çıkmaya çalışıyorsunuz demektir. Ama ne halin varsa gör moduna geçip, çekip gitme diyaloğuna girmek demek, ilişki bitmiştir demektir” şeklinde konuştu.

“HÜKÜMETİN DEVAMI KONUSUNDA SOĞUKKANLI DAVRANMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Bakanlar Kurulu’nda neyin, ne şekilde konuşulmasının önemli olmadığını ifade eden Özersay, “karşılıklı bir görüş ayrılığı oluştu ve kamuoyuna da yansıdı. Bu bi süreçtir. Ülke bu kadar kritik bir dönemden geçerken, hükümetin devamı konusunda soğukkanlı davranmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“UBP FARKLI BİR HÜKÜMET DÜŞÜNMEK İSTERSE DÜŞÜNEBİLİR…”

Başbakan Ersin Tatar’ın, Kıbrıs Postası TV’de İrfan Batu’nun sunduğu Ana Haber Bülteni’ne bağlanarak yaptığı ‘sert’ açıklamaların sorulması üzerine konuşan Özersay, şöyle devam etti:

“UBP bizim koalisyon ortağımız. Bir erken seçim, seçim ya da farklı bir hükümet düşünüyorsa, bunu düşünebilir. Ama bunu somut olarak bizimle paylaşmadıkça bu konuda yorum yapmam. Şu anda bir hükümet var ve görevinin başındadır. Memlekette de ciddi anlamda sıkıntılar vardır. İtersiniz, çekersiniz doğrultmaya çalışırsınız. Toplumun yararına düşünüyorsanız bunun için emek ortaya koyarsınız.”

KIBRIS POSTASI