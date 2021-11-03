UBP'de ilk iş yeni tüzük

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) yeni seçilen Parti Meclisi, yeni başkan Faiz Sucuoğlu başkanlığında ilk kez toplandı.

Yaklaşık olarak bir saat süren Parti Meclisi toplantısı tamamlandı. PM’nin ardından basına bir açıklama yapan UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, “Bizim esas mücadelemiz 9 Ocak’tan sonra tek başımıza iktidara geldiğimiz zaman başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Toplantı başlangıcında açıklamalarda bulunan Genel Başkan Sucuoğlu, “Uzun süren sıkıntılı sürecin ardından partimiz kurultayını neticelendirdi. Parti Meclisimiz belirlendi. Bazı itirazlar var, onlar da değerlendirecek” dedi.

“UBP’DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR. ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR DÖNEM”

Kurultay sürecinde gösterilen olgun tavır ve birlik – beraberlik için üyelere teşekkürlerini sunan Sucuoğlu, “Yeni bir dönem başlıyor. Alışılmışın dışında bir dönem olacak. Radikal olmamız nedeniyle kangren olan sorunları temizlemeyeceğiz, kesip atacağız” ifadelerini kullandı.

“KİMSENİN VİCDANINI RAHATSIZ ETMEYECEK YENİ BİR TÜZÜK HAZIRLAYACAĞIZ”

UBP’nin, disiplin ve otoritenin hakim olacağı ama kırıcı olmayacağı bir sürece girdiğini söyleyen Sucuoğlu, “Partimizin önünü açmak adına, hükümeti kurduktan hemen sonra oluşturacağımız bir ekiple, çok hızlı bir şekilde tüzüğümüzü güncelleyeceğiz, eksiğini tamamlayıp fazlasını geri çekeceğiz. Kimsenin vicdanının rahatsız olmayacağı yeni bir tüzük hazırlayacağız” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, toplantının çok güzel geçtiğini de belirterek, “Heyecan dalgası artarak devam ediyor” diye konuştu.

Sucuoğlu, Parti Meclisi’nin 9 Ocak’ta yapılması planlanan seçim için oy birliği ile kendisine yetki verildiğini de açıklayarak, “Genel anlamda, ilk defa bu kadar olumlu ve güzel şeyler söylendi. Bundan sonraki sürecin nasıl gideceğini de paylaştım. Her ay mutlaka PM ile toplanacağız. Hükümet kurulduktan sonra da herkesin birbirleriyle tanışması için olanak sağlayacağız” dedi.

"KARMA OY SİSTEMİNİN KALKMASI İÇİN PM'DE KARAR ALDIK"

Mevcut Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın değişitirilmesinin de toplantıda gündeme geldiğine işaret eden Sucuoğlu, “Karma oy sisteminin kalkması için Meclise bir öneri götüreceğiz. Bu konuyla ilgili Parti Meclisimizde karar aldık. Arkadaşlarımız oy birliği ile kabul etti” ifadelerini kullandı.

UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, bakanların değişeceği yönündeki soruya ise “bakacağız” şeklinde yanıt verdi.