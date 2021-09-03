Tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da 17 yaşındaki genç zanlılar S.S ve A.B “Vahim zarar”, “Çalmak Kastı ile Tehditle Mal Talebi, Kasti Hasar, Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma” suçlarına methaldar oldukları gerekçesi ile tutuklanarak bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren deneyimli polis memuru Turgay Ok olayla ilgili bulguları aktardı.

Ok, huzurda bulunan zanlılar S.S ve A.B’nin 29 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa’da umumi bir yer olan otobüs terminali içerisinde Lefkoşa’da ikamet etmekte olan müşteki E.Ö’ye ”Cebindeki bütün parayı bize vereceksin” deyip Çalmak Kastı ile tehditle para talep edip tasarruflarında bulundurdukları toplam uzunluğu 67 cm olan demir sopayı muhtelif yerlerine vurup Ciddi şekilde darp ederek adı edilene ait Samsung marka cep telefonunu kasten ve kanunsuz olarak yere fırlatmak sureti ile Kasti Hasara uğrattıklarını söyledi.

Polis, zanlıların yapılan şikâyet üzerine derdest emri gereği tutuklandıklarını ve aleyhlerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Ok, 29 Ağustos tarihinde saat 23.40 raddelerinde telefoniyen alınan bir bilgide Lefkoşa Otobüs Terminalinde 2 kişinin 1 kişiyi demirle dövdüğüne dair bilgi alındığını belirtti.

Ok, akabinde bir polis ekibinin olay yerine gittiğini ve müşteki E.Ö’yü yaralı yerde yatır vaziyette zanlıların da müştekinin yanında durmakta olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Ok, akabinde müştekinin zanlıları göstererek “bunlar beni dövdü” dediğini söyledi.

Ok, olay mahallinde yapılan araştırmada zanlıların müştekiyi döverken tasarrufunda bulundurdukları 67 cm uzunluğundaki demir ve müştekiye ait kasti hasara uğramış samsung marka cep telefonu olay yerinde bulunarak emare olarak zapt edildiğini anlattı.

Ok, aynı gün her iki zanlı aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edildiğini ve bu emir ışığında 2 zanlının da tutuklandığını belirtti.