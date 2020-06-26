Tatlısu-Geçitkale yolu üzerinde meydana gelen ve Kemal Aydın’ ın ölümü, Şaban Ateş ve Ayla Yılmaz’ın ağır yaralanmaları ile meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kazaya sebebiyet verdiği tespit edilen GM 666 plakalı araç sürücüsü Harun Reşit Çetin, Lefkoşa Devlet hastanesinde polis gözetiminde tutuklu olarak tedavi altın alınmıştı.

Zanlı Harun Reşit Çetin’e, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde gıyabında görüşülen tutukluluk duruşmasında toplam 10 gün hastanede polis gözetiminde tutuklu kalması yönünde emir verilmişti.

Kazada ağır yaralanan ve Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ayla Yılmaz’ ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin satısı ikiye yükselmiş oldu.

Sağlık sorunları nedeniyle zanlı mahkemeye gelemedi

Tutukluluk süresinin dolması nedeniyle zanlının bugün dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu iki şahsın ölümüne sebep olma ve ağır yaralanmalı trafik kazasına sebep olma suçlarıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkması ve teminata bağlanması beklenmekteydi. Ancak zanlı sürücünün kan değerlerinde meydana gelen düşüş nedeniyle hastaneden çıkması sağlık yönünden sakıncalı görüldüğüne dair temin edilen doktor raporu neticesi tutukluluk duruşması zanlının gıyabında yapıldı.

Tutukluluk süresi 3 gün uzatıldı

İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren Polis Çavuşu Mustafa İskender, zanlının kan değerlerinde meydana gelen düşüş nedeniyle hastaneden ayrılmasının sağlık yönünden sakıncalı görüldüğüne dikkat çektikten sonra temin edilen doktor raporunu emare olarak ibraz ederek duruşmanın zanlının gıyabında yapılması talebinde bulundu. Yargıcın talebi uygun görmesiyle şahadetine devam eden Polis Çavuşu İskender, temin edilen tutukluluk süresi içerisinde kazada sonradan yaşamını kaybeden Ayla Yılmaz ile ilgili otopsi raporunun temin edildiğini söyledi.

Cep telefonu ile ilgili GSM operatöründen rapor bekleniyor

Polis Çavuşu İskender şahadetine devamla, zanlıdan alınan cep telefonunun kaza anında kullanılıp kullanılmadığının tespit edilebilmesi için GSM operatörüne yazılan yazıya henüz yanıt gelmediğini belirten Polis Çavuşu İskender, zanlının tutukluluk süresinin gıyabında 5 gün daha uzatılmasını talep etti.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, talep edilen süreyi 3 gün olarak sınırladıktan sonra şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının hastanede polis gözetimi altında 3 gün daha utuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)