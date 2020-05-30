Türkiyeli Öğrencilerden Çığ Gibi Karantina Tepkisi

Ülkemizde Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler aşamalı olarak kaldırılmaya devam ederken, bakanlar kurulunun dün aldığı bir karar ülkemizde eğitim gören Türkiyeli öğrenciler arasında tepkiye neden oldu.

Sosyal medyada #kıbrısrezaleti etiketi açan öğrencilerden bazılarının tepkisi Kıbrıs nefretine dönüştü…

Bakanlar kurulunun kararı şu şekilde:

“8 Haziran’dan itibaren KKTC vatandaşı olmasalar dahi, ülkemizde ikamet izinli bulunanlar, çalışma izni bulunanlar, öğrenci izni olanlar, vatandaş olmasalar bile gelebilecekler. Geldiklerinde, karantinaya girecekler ve karantina bedelini kendileri ödeyecekler. Bu açıdan Maliye Bakanlığı çalışma yürütecek.”

Gelen tepkilerden bazıları şu şekilde:

“Korona teşhisi için ülkemden aldığınız yardımı, altyapınız için bile ülkemden aldığınız yardımı, çıkan bir yangını söndürmek için dahi ülkemden aldığınız yardımı, nicelerini göz önünde tutun ve şimdi karşılığı bu mu diye biraz düşünün #kıbrısrezaleti”

“Biz o bedeli fazlasıyla 1974'de canlarını feda eden babalarımız, amcalarımız, dayılarımızla ödedik. Şimdi daha fazla sabrımızı taşırmayın. Bir harekat daha yapmayalım. #kıbrısrezaleti”

“Besle kargayı oysun gözünü misali #kıbrısrezaleti”

Kaynak: Kıbrıs Postası