Türkiye’den KKTC’ye uçuşlarda ‘antijen testi zorunluluğu’ kaldırıldı

KITSAB Başkanı Orhan Tolun’un ağzından kamuoyuna duyurduğu ve seyahat acentelerinin isyanına sebep olan Türkiye’den uçuşlarda çift aşılılara da “antijen testi zorunluluğu” kaldırıldı.

Söz konusu uygulama KKTC Turizm Bakanlığı’nın girişimi ile kaldırıldı.

Kıbrıs Postası’nın ulaştığı Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, uygulamanın dün itibariyle kaldırıldığını doğruladı.

Türkiye’den KKTC’ye uçan herkesin anlık olarak hasta olup olmadığınızı belirleyen antijen testi yaptırması ve ücretini de kredi kartı zorunluluğu ile Türkiye’de ödemesi şartı, ülkemize turizm yapan seyahat acentelerini zora sokmuştu.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, konuyu geçtiğimiz hafta gündeme getirmiş ve “böyle turizmi açmak mı olur, turizmi çift aşılılara açmış değiliz” diye konuşmuştu.