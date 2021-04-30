Türkiye’den KKTC’ye 430 milyon TL kaynak aktarıldı

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Türkiye’den KKTC’ye 430 milyon TL kaynak aktarıldı
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Başbakan Ersan Saner, 5+BM gayriresmi toplantısının Cenere'de gerçekleşen görüşmelerin ardından KKTC'ye döndü. Saner, dönmesinin ardından Ercan Havalimanı'nda bir basın açıklaması yaptı.

“Hükümet olarak görevimizin başındayız” diyen Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatarak, geçtiğimiz aylarda imzalanan 2021 Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü çerçevesinde KKTC’ye 430 milyon TL bir kaynak aktarımı yapıldığını açıkladı.

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