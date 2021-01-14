Türkiye’den KKTC’ye 20 Bin Doz Aşı Gönderildi

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sağlık alanında yapılan işbirliği çerçevesinde bu sabah KKTC’ye 20 Bin doz Sinovac aşısı gönderildi.

Aşıların sabah 05:00 itibariyle ambulans uçakla Ercan Havalimanı’na ulaştığını KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli açıkladı.

Pilli açıklamasında “bu sabah saat 05.00’da Türkiye Cumhuriyeti’nden ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı KKTC’ye geldi” dedi.

Bakan Pilli daha önce yaptığı açıklamada " 15 Ocak’ta Türkiye ile eş zamanlı aşılama yapacağız" demişti.

Aşı ile ilgili yapılan planda önceliğin Sağlık çalışanları, huzurevinde kalanlar ve kronik hastalığı bulunan kişiler olduğuna vurgu yapan Pilli “Aşılarda başarılı olacağız” ifadelerini kullanmıştı.