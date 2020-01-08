Türkiye’de aranmakta olan DEAŞ terör örgütü üyesi Gazimağusa’da yakalandı

Türkiye’de aranmakta olan DEAŞ terör örgütü üyesi Ömer Öztürk 07 Ocak 2020 tarihine sabahın erken saatlerinde Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı adli şube ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonla kalmakta olduğu ikametgâhında tespit edilerek tutuklandı. İkametgâhta yapılan aramada yasak olduğuna inanılan din içerikli kitap, dergi, defter ve mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan banka kartları, DVD, CD, hard disk ve hafıza kartları ile elektronik eşyalar da emare olarak zapt edildi. Zanlı Ömer Öztürk, ek tutukluluk talebiyle bugün 7.1.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi. İddia makamı adına meselenin tahkikatını yürüten polis memuru Kemal Onbaşı, yemin altında olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı.



