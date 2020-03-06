Türkiye'yi Eleştirenlere Tepki Gösterdi

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medha hesabından yaptığı açıklamada "TC'nin Corona virüs vakalarını gizlediği yönündeki iletiler desteksiz gereksiz ve anlamsızdır." dedi.

Türkiye’de hastalık çıktığı anda ihbar mekanizması işleyecek ve bildirilecektir. Ki o hastalık da eninde sonunda Türkiye”ye gelecektir.

Tüm çaba mümkün olduğu kadar geç gelmesini sağlamaktır. Ve TC. Saglık Bakanlığı bunu sağlamak için ekonomik kayıpları önemsemeden takdire şayan ciddi tedbirler almıştır.

Alınan bu önemli tedbirler KKTC için de filtre görevi yapmaktadır. Ayrıca bizim sağlık bakanlığının aldığı önlemlerde düşünülürse kuzeyden gelecek tehdide karşı çift filtre ile korunuyoruz.

Güney Kıbrıs’ta kendi hava ve deniz limanlarında kontroller yapıyor. şüpheli insanları hemen karantinaya alıyor. Yani bir yerde yapılması gereken her şey yapıldı.

Amaç :

1. Virüsün adaya girmesine engel olmak

2. Girecekse ( ki her şeye rağmen bu olasılık vardır) bunu geciktirmek.

3. Girdikten sonra yayılmasını önlemektir.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2020, 14:31