"Türkiye'ye Teşekkür Etmeyenler Güney'in Sadakasını Yerlere Göklere Sığdıramıyorlar"
KKTC
11 Nisan 2020 Cumartesi 17:45
Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum Lider Anastasides ile yaptığı görüşmenin ardından açıkladığı 2000 adet ilaç yardımına sert tepki gösterdi.
Harman şöyle dedi;
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YORUMLAR
Hüseyin Becer - 2 saat Önce
Bu hareket de Türkiye’nin yardımlarına paralel bir yapı oluşturmaktır. Sağlık Bakanlığı böyle bir yardım talebinde bulundu mu? Böyle bir tardıma ihtiyacımız var mi? Halen açıklama gelmedi. AB önce kendi ülkelerine yardım etsin. Teker teker karılıyorlar.
Bu hareket de Türkiye’nin yardımlarına paralel bir yapı oluşturmaktır. Sağlık Bakanlığı böyle bir yardım talebinde bulundu mu? Böyle bir tardıma ihtiyacımız var mi? Halen açıklama gelmedi. AB önce kendi ülkelerine yardım etsin. Teker teker karılıyorlar.