Türkiye'ye dönüşler başladı

Türkiye'ye dönüşler başladı
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Girne-Taşucu Deniz Otobüsü seferleri başladı. Planlanan 3 seferden ilki bu sabah gerçekleştirildi.

İlk seferle KKTC’den 382 yolcu Türkiye’ye gitti.

Girne-Taşucu arasında Pazartesi ve Çarşamba günü de sefer var.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, bilet satın almak isteyenlerin ilgili firmaya başvurması gerektiği kaydedildi.

Covid-19 belirtisi gösteren vatandaşların kesinlikle gemiye alınmayacağı vurgulanan açıklamada, bu seferler ile seyahat edenlerin yanlarında yeterli sayıda maske bulundurmaları gerektiği ifade edildi.

(BRT)

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