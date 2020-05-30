Türkiye'ye dönüşler başladı

Girne-Taşucu Deniz Otobüsü seferleri başladı. Planlanan 3 seferden ilki bu sabah gerçekleştirildi.

İlk seferle KKTC’den 382 yolcu Türkiye’ye gitti.

Girne-Taşucu arasında Pazartesi ve Çarşamba günü de sefer var.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, bilet satın almak isteyenlerin ilgili firmaya başvurması gerektiği kaydedildi.

Covid-19 belirtisi gösteren vatandaşların kesinlikle gemiye alınmayacağı vurgulanan açıklamada, bu seferler ile seyahat edenlerin yanlarında yeterli sayıda maske bulundurmaları gerektiği ifade edildi.

(BRT)