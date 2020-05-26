Türkiye ve KKTC arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması imzalandı

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması bugün imzalandı. Anlaşmanın imza töreni video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Anlaşmaya, Başbakan Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay imza koydu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Fuat Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve bayram kutlamalarını ileterek, yaşanan koronavirüs salgınına değindi, verilen mücadelede tünelin sonunda ışık göründüğünü ancak tedbiri elden bırakmamak gerektiğini söyledi.

Birçok ülkenin çok ciddi sorunlar yaşadığına işaret eden Oktay, KKTC hükümetinin süreçteki başarılı çalışmalarına işaret etti. Oktay, imzalanan anlaşma ile salgının ekonomideki açtığı yaraların hızla iyileştirilmesi için çalışmalara başlanacağını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar da, yapılan anlaşmayla 3 milyon TL’lik kaynağın aktarılmış olacağını belirterek, hükümet ve halk adına anavatan Türkiye’ye teşekkür etti.