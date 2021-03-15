Türkiye'nin gözbebeği KARGU İHA dünyaya fark atıyor: Hedefe sadece 2 saniye tanıyor!
Türkiye, yerli ve milli savunma sanayisindeki attığı adımlar ile son yıllarda dünyada en öne çıkan ülkeler arasına girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren İHA'lar, ordunun operasyonel kabiliyetini artırıyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Togan Döner Kanatlı Keşif İHA, Kargu Döner Kanatlı Vurucu İHA, Alpagu Sabit Kanatlı İHA, MİLGEM gibi sistemler hakkında SABAH'a önemli bilgiler verdi.
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