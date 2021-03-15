Türkiye'nin gözbebeği KARGU İHA dünyaya fark atıyor: Hedefe sadece 2 saniye tanıyor!

Bir araç hedef olarak seçildiğinde, kullanıcının yapması gereken bir şey kalmıyor. Hedef nereye giderse gitsin, sistem otomatik olarak takibe alıyor. Kargu, 'vur kararının' kontrol istasyonundan verilmesiyle, hedefi istenen mesafeden etkisiz hale getiriyor. Kargu, 1 kilometre yukarıda iken, 160 km hızla daldığında hedefin sadece 2 saniyesi oluyor. Sistemin mühimmat bırakan versiyonları da kısa süre içinde hazır olacak.