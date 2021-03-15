Türkiye'nin gözbebeği KARGU İHA dünyaya fark atıyor: Hedefe sadece 2 saniye tanıyor!

Türkiye, yerli ve milli savunma sanayisindeki attığı adımlar ile son yıllarda dünyada en öne çıkan ülkeler arasına girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren İHA'lar, ordunun operasyonel kabiliyetini artırıyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Togan Döner Kanatlı Keşif İHA, Kargu Döner Kanatlı Vurucu İHA, Alpagu Sabit Kanatlı İHA, MİLGEM gibi sistemler hakkında SABAH'a önemli bilgiler verdi.

Türkiye'nin gözbebeği KARGU İHA dünyaya fark atıyor: Hedefe sadece 2 saniye tanıyor!
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'nin yüz akı sektörlerinden savunma sanayine askeri deniz platformlarından siber güvenliğe, insanız sistemlerden uydu teknolojilerine, komuta kontrolden radar sistemlerine geniş yelpazade katkı veren Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) İştiraki Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) dünyanın en büyük 100 savunma firması arasında yer alıyor. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, hedeflerinin ilk 50'ye girmek olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin gözbebeği KARGU İHA dünyaya fark atıyor: Hedefe sadece 2 saniye tanıyor!

MİİLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

Milli Teknoloji Hamlesi'nde önemli işlere imza attıklarını belirten Güleryüz, "Motivasyonumuz, büyümemizi ekosistemimizle beraber sağlamak. Dünyada 10 ülke kendi askeri savaş gemisini tasarlayıp üretebilecek yetkinliğe sahip, ülkemizde bunlardan biri. Olmazsa olmazımız ihracat. Farklı ülkelere, farklı alanlarda ihracat yapıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin gözbebeği KARGU İHA dünyaya fark atıyor: Hedefe sadece 2 saniye tanıyor!

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ

Savunma Sanayi Başkanı  de 'ların hava savunma sistemlerini delmesini ve şaşırtmasını hedeflediklerini belirterek, "Bizim avantajımız İHA'larımızı maliyet etkin elde etmemiz" dedi. Demir, geleceğin harekat ortamına Sürü İHA teknolojisiyle hazırlandıklarını belirterek, "Projenin geleceğe matuf amaçları var" dedi.

Türkiye'nin gözbebeği KARGU İHA dünyaya fark atıyor: Hedefe sadece 2 saniye tanıyor!

YAPAY ZEKA İLE KARAR VERECEKLER

Hava, kara, deniz ve denizaltında insansız sistemlerin birlikte entegre çalışmaları, haberleşmeleri, kendi kendilerine karar vermeleri, aktif olarak komuta merkezine karar vermeleri, yapay zeka ile komuta merkezine tercih sunabilmeleri gibi konular geleceğin harekat ortamı için çalışılıyor.

Türkiye'nin gözbebeği KARGU İHA dünyaya fark atıyor: Hedefe sadece 2 saniye tanıyor!

, yapay zeka ile karar verebilen sistemler üretme hedefiyle,  teknolojisinde dünya liderliğine oynuyor. STM'nin parmak ısırtan projelerinden bazıları ise şöyle:

Türkiye'nin gözbebeği KARGU İHA dünyaya fark atıyor: Hedefe sadece 2 saniye tanıyor!

İKİ ÜRÜNLE SONSUZ SÜRE GÖREV

Togan Döner Kanatlı Keşif , güvenli bir gözetleme görevi için geliştirildi. Gündüz-gece görev yapabilen Togan, insan eli değmeden müşterek şekilde görev yapabiliyor. Görev değişimi özelliğiyle, iki Togan ile birinin bataryası belli seviyenin altına geldiğinde diğeri otomatik olarak görevi devralabiliyor.

Türkiye'nin gözbebeği KARGU İHA dünyaya fark atıyor: Hedefe sadece 2 saniye tanıyor!

Böylece iki Togan ile 7 gün 24 saat gözlem görevi yapılabiliyor. Ayrıca hareketli nesne tespiti gibi görüntü işleme özellikleri ile insan hatalarından kaynaklı gözlem hatalarını gideriyor.

Türkiye'nin gözbebeği KARGU İHA dünyaya fark atıyor: Hedefe sadece 2 saniye tanıyor!

HEDEFE İKİ SANİYE VERİYOR

Kargu Döner Kanatlı Vurucu , farklı harp başlıklarıyla çalışabiliyor. Kalkış sonrası kamera görüntüsünde görünen bir nesneyi hedef olarak belirleyip, hedefe kamikaze şekilde dalış yapıyor. Yapay zeka işleme gibi üstün algoritma yetenekleri olan Kargu, ile hedef yukarıdan tespit edilebiliyor.

Türkiye'nin gözbebeği KARGU İHA dünyaya fark atıyor: Hedefe sadece 2 saniye tanıyor!

Bir araç hedef olarak seçildiğinde, kullanıcının yapması gereken bir şey kalmıyor. Hedef nereye giderse gitsin, sistem otomatik olarak takibe alıyor. Kargu, 'vur kararının' kontrol istasyonundan verilmesiyle, hedefi istenen mesafeden etkisiz hale getiriyor. Kargu, 1 kilometre yukarıda iken, 160 km hızla daldığında hedefin sadece 2 saniyesi oluyor. Sistemin mühimmat bırakan versiyonları da kısa süre içinde hazır olacak.

Türkiye'nin gözbebeği KARGU İHA dünyaya fark atıyor: Hedefe sadece 2 saniye tanıyor!

ASKERİN SIRT ÇANTASINA SIĞIYOR

Alpagu Sabit Kanatlı , Kargu'nun görevini sabit kanatla yapıyor. Tüpü dahil 1.9 kilogram olan Alpagu, bir askerin sırt çantasına rahatlıkla sığabiliyor. Askerin başını kaldıramayacağı bir pusu anında, bu ürünle karşıdaki hedefi imha edilebiliyor. Alpagu'nun deniz ve hava platformlarına entegrasyonu için çalışılıyor.

Türkiye'nin gözbebeği KARGU İHA dünyaya fark atıyor: Hedefe sadece 2 saniye tanıyor!

PAKİSTAN DONANMASININ EN MODERN GEMİSİ

STM Deniz Sistemleri konusunda Deniz Kuvvetleri dışında denizaltı inşa ve modernizasyon kabiliyetindeki tek firma olarak görev yapıyor. Firma, 'a tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi ihracatı olan  satışı ile Dünya gündemine oturdu.

Türkiye'nin gözbebeği KARGU İHA dünyaya fark atıyor: Hedefe sadece 2 saniye tanıyor!

2018'de 'a teslim edilerek göreve başlayan Lojistik Destek Gemisi, Pakistan donanmasının en modern gemisi. Denizde hareket halinde akaryakıt kabiliyetine sahip olan gemi,158 metre boyunda, 16 bin ton ağırlığında.

Türkiye'nin gözbebeği KARGU İHA dünyaya fark atıyor: Hedefe sadece 2 saniye tanıyor!

HAVA SAVUNMA HARBİNDEN ETKİN

99.4 metre boyunda 2400 ton ağırlığında olan Ada sınıfı 86 kişi ile üstün görevler yapacak ağ destekli komuta kontrol sistemine sahip. İ sınıfı fırkateynler ise Hava savunma harbinden daha etkin bir platform olarak ve kardeş gemilerine katılacak.

Türkiye'nin gözbebeği KARGU İHA dünyaya fark atıyor: Hedefe sadece 2 saniye tanıyor!

GEMİ TARİFİ YAPABİLİYOR

Firma, uydu teknolojileri alanında da Lagari ve Prisat'ı geliştirdi. Elektro kamera sistemi olan Lagari ile 500 km irtifada 2 metreden siyah beyaz çözünürlükte görüntü elde edilmesi hedefleniyor. Prisat ise üzerinde gemi bilgileri toplayabileceği bir algılayıcı taşıyor, gemi tarifi yapabilecek bir çözüm sunuyor.

Türkiye'nin gözbebeği KARGU İHA dünyaya fark atıyor: Hedefe sadece 2 saniye tanıyor!

, STM firması ev sahipliğinde bazı gazetelerin savunma muhabirleri ile bir araya gelmişti. Demir, havacılık projeleri ile ilgili olarak, Hürkuş'un ilk partisi teslimata hazırlandığını, Elektronik Harp Uçağı Hava Soj projesinin engelleme çalışmalarına rağmen yoluna devam ettiğini ve Milli Muharip Uçak'ın Tasarım Merkezinin hizmete alındığını açıklamıştı.

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