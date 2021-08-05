Türkiye ile Akıncı’nın arasını Anastasiadis açtı

İkinci Cumhurbaşkanı Talat, Maraş açılımını eleştirdi, ne bizim ne de Türkiye’nin dünyayla kavga edecek kapasitemiz yoktur” dedi. Talat, Rum Lider Anastasadis’in iki devletli çözüm modelini ortaya atan kişi olduğunu anımsatarak “bunu dünyanın gözüne sokmamız gerekirdi ama yapmadık” diyerek, Türkiye ile Akıncı’nın arasını açılmasının temel nedeninin bu olduğunu kaydetti

"Dünya ile kavga etme kapasitemiz yok"

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat SES KIBRIS web tv’de Aytuğ Türkkan’ın hazırlayıp sunduğu Kıbrıs’ın Nabzı programına konuk oldu.

“Maraş konusunda ciddi kafa karışıklığı var” diyen Talat, Türkiyeli yetkililerden farklı KKTC’li yetkililerden farklı açıklamalar geldiğini savundu.

Talat şöyle konuştu

“Maraş BM ile istişare ederek yapılmalıydı. Diyalog kurulmadığı için BM, ABD, Avrupa Birliği, AB Konseyi, AB Parlamentosu, Fransa, 5 daimi üye, hepsi buna karşı çıktı. Bu açılımdan Türkiye’yi sorumlu tuttu, Maraş’tan elini çek” dedi. Dünyanın bu kadar çok tepkisini çekecek yüzde 3.5 bize ne kadar fayda sağlayacak bunu değerlendirmek lazımdı. Şimdi biz de dünyayı protesto ediyoruz, eskiye döndük. Başka yaptığımız bir şey yok! Diyalog kurmalıydınız, bunları engellemeniz gerekirdi. Dünyayla kavga etme kapasitemiz yoktur. Bizim değil Türkiye’nin de yoktur. Bir kavga etti, Türk Lirası yerlerde sürünüyor.”