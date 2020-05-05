Türkiye futbolunda pozitif vaka

Türkiye futbolunda pozitif vaka
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Türkiye’de futbol sezonunun yeniden başlaması planı ile saha antrenmanlarına başlama planı yapan takımlardan Ankaragücü’nde futbolculara yapılan testlerde pozitif vakaya rastlandı.

Ankaragücü kulübü test sonuçlarına yönelik şu açıklamayı yaptı:

“Tüm futbolcu,teknik ekip ve kulüp personelimize Covid-19 PCR tanı testleri yapıldı. Ne yazık ki bir futbolcumuz da Covid-19 testi pozitif tespit edildi.Futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır.”

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