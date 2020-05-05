Türkiye futbolunda pozitif vaka

Türkiye’de futbol sezonunun yeniden başlaması planı ile saha antrenmanlarına başlama planı yapan takımlardan Ankaragücü’nde futbolculara yapılan testlerde pozitif vakaya rastlandı.

Ankaragücü kulübü test sonuçlarına yönelik şu açıklamayı yaptı:

“Tüm futbolcu,teknik ekip ve kulüp personelimize Covid-19 PCR tanı testleri yapıldı. Ne yazık ki bir futbolcumuz da Covid-19 testi pozitif tespit edildi.Futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır.”