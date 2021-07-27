Türkiye Dışişleri'nden AB'ye Maraş tepkisi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç tarafından yapılan açıklamada, AB adına bugün Maraş konusunda yapılan açıklama kınandı.

Bilgiç, Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, gerçeklerden kopuk ve sadece Rum tarafının görüşlerini yansıtan bu ve benzeri açıklamaların Türkiye açısından bir değeri ve hükmünün olmadığını söyledi.

Üyelik dayanışması ve veto endişesi bahaneleriyle ortaya konulan bu yanlı AB tutumunun hiçbir sorunun çözümüne katkıda bulunmasının da mümkün olmadığını kaydeden Bilgiç, Kıbrıs meselesinin çözümü ve Maraş açılımı konusunda KKTC makamlarının önerilerine ve aldıkları tüm kararlara tam destek verdiklerini dile getirdi.

Maraş açılımının KKTC Hükümetinin aldığı bir karar olduğunu ifade eden Bilgiç, "AB, 2004’te Annan Planı sonrasında Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri tutmalı ve KKTC’yi muhatap almayı öğrenmelidir" dedi.